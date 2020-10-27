Hatay'da çıkan orman yangını - Alevler yerleşim yerlerine sıçradı (4)

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Sarıseki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen arazöz, su tankeri, iş makineleri ve çok sayıda söndürme ekibiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın bölgesine yakın bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Alevlerin bazı yerleşim yerlerine de sıçradığı görüldü.

Havanın kararması nedeniyle helikopterin çalışmasına ara verildi, yangına karadan müdahale sürüyor.

Yangın nedeniyle Payas-İskenderun Otoyolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız