Bakan Bilgin: "(EYT Hakkında)" En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın" Genel Haberleri Bakan Bilgin: "(EYT Hakkında)" En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın" - "Tüm çalışmayı tamamlayınca Meclis'le paylaşacağız. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın" "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma tamamlandı. Bakan Bilgin: "(EYT Hakkında)" En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın" - "Tüm çalışmayı tamamlayınca Meclis'le paylaşacağız. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın" "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma tamamlandı." Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel EYT Haberler

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