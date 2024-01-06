KADEMELİ EMEKLİLİK ne zaman çıkacak, gelecek mi? Kademeli emeklilik nedir?

Kademeli emeklilik gelecek mi 2024 ve kademeli emeklilik ne zaman çıkar merakla bekleniyor. Çalışanlar, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından gündeme gelen kademeli emeklilik yasasını, belirli şartları yerine getirerek kısmi emeklilik imkanına sahip olabilecekler. 20254 Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, gelecek mi? Kademeli emeklilik nedir? Detaylar haberimizdedir…

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK 2024?

Henüz kademeli, yani kısmi emeklilik için bir düzenleme yapılmış değil. Gözler torba yasaya çevrilmiş durumda ve detaylar açıklama yapıldığında netleşecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Sigortalı çalışanların belli bir yaşa ve prim gün sayısına eriştiklerinde kısmi emeklilik hakkı elde etmelerini sağlayan sistem olarak bilinen kademeli emeklilik, farklı sigortalılık türleri ve başlangıç tarihlerine bağlı olarak değişen belirli şartları içermektedir.