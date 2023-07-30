EYT Federasyonu İstanbul'da düşük emekli maaşlarını protesto etti

EYT Federasyonu, İstanbul'da düşük emekli maaşlarına ve sigorta primlerinden dolayı yaşanan mağduriyetlere tepki göstermek için eylem düzenledi. Eyleme siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) Federasyonu, EYT konusunda bazı sorunların çözülmemiş olmasını ve düşük emekli maaşlarını İstanbul'da protesto etti. EYT Federasyonu Başkanı Arzu Lastikci, "Sosyal güvenlik sisteminin mağdur ettiği tüm yasalar değiştirilene kadar buradayız, her yerdeyiz" dedi.

EYT Federasyonu, düşük emekli maaşlarına, sigorta primlerinden dolayı yaşanan mağduriyetlere ve hala bağlanmamış olan emekli maaşlarına tepki göstermek için bugün Kadıköy'de eylem düzenledi. Eyleme İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Hakan Ağaoğlu, Zafer Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Akif Cenkçi ve bazı siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.

Basın açıklamasından önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Lastikci, şunları söyledi:

"YANLIŞ POLİTİKALARIN FATURASININ BİZLERE KESİLMESİNİ REDDEDİYORUZ: Bizler, yıllarca onur ve şerefiyle ülkesine hizmet etmiş, vatandaşlık görevlerini yerine getirmiş, vergilerini ve primlerini peşinen ödemiş işçi, emekçi ve emeklileriyiz. Yaklaşık 16 milyon emeklinin hem yüksek enflasyon karşısında alım gücünün hiç edildiği bu ücret ve zamları hem de yanlış yönetilen politikaların faturasının bizlere kesilmesini reddediyoruz. Asgari ücretin de gelinen süreçte en düşük memur maaşından az olmamasını, özellikle mutfak ve gıda enflasyonunda rakamların kontrol altına alınmasını, en yüce değer emek sahiplerine hak ettiği önem ve değerin verilmesini, rahat edeceği dönemde içinde bulunduğu ağır ekonomik şartlar sebebiyle çift dikiş hatta üç dikiş yapacak duruma getirilmeden isteklerimizin yerine getirilmesini talep ediyoruz.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YAŞANAN SEFALET ÜCRETLERİNİN SEBEBİ, AYLIK BAĞLAMA ORANLARIDIR: Bir ülkenin itibarı, vatandaşının refahıyla ölçülür. Bugün bağlanan emekli maaşları, asgari ücretin de altında bağlanarak emekli maaşı olmaktan çıkmış, sosyal yardıma dönüşmüştür. Çalıştıkça düşürülen emekli maaşları değil; çalıştıkça, prim ödendikçe yüksek emekli maaşı alınacak sisteme geçiş yapılmalıdır. Bugün emekli maaşlarında yaşanan sefalet ücretlerinin başlıca sebebi, aylık bağlama oranlarının düşüklüğüdür. EYT mağduriyeti, 8 Eylül 1999 tarihinde çıkarılan ve geriye doğru işletilen 4447 sayılı Yasa'yla başlamıştır. Emekli olmanın iki şartı olan hizmet yılı ve prim gününe üçüncü şart olan yaş haddi de eklenerek 2 ila 17 yıl arasında mağdur edildik.

VERİLEN SÖZLER TUTULMAMIŞTIR: Yıllar sonra tozlu raflardan çözüm masasına alınan EYT sorunu, bir yılı aşkın süredir kamuoyunda deklare edildiği gibi kökten çözülmemiştir. Verilen sözler tutulmamıştır. Emeklilik dilekçesini uzun bir işsizlik sürecinden sonra verenler, aylardır nasıl geçiniyor? Primi eksik olup da bankalardan kredi çekerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlanma yoluyla primlerini tamamlayanlar, kredi borçlarını nasıl ödüyorlar? Ödeyemiyorlar.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN MAĞDUR ETTİĞİ TÜM YASALAR DEĞİŞTİLENE KADAR BURADAYIZ: Normalde ayda 40 ila 50 bin emeklilik başvurusunu onaylayan kurum, çıkacak yasa akabinde yapılacak başvurularda nasıl bir önlem aldı? Almadı. Bu kutsal alın teri mücadelesini verirken de eğilmeden, bükülmeden dava yoluna baş koyan, hiçbir menfaat gözetmeksizin gece gündüz emek veren EYT Federasyonu olarak, sosyal güvenlik sisteminin mağdur ettiği tüm yasalar değiştirilene kadar buradayız, her yerdeyiz."