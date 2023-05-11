Bakan Bilgin'den EYT'lilerin yüreğine su serpen açıklama: Ay sonuna kadar herkesin maaşı bağlanacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında, EYT'lilerle ilgili son durum hakkında bilgi verdi. 1 milyon EYT'liye maaş bağlandığını söyleyen Bilgin, "Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. EYT'de son durum, temmuz ayında yapılacak memur ve emekli zammı hakkında konuşan Bilgin, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
EYT'de toplam başvuru sayısının 1,7 milyonu geçtiğini söyleyen Bilgin, "1 milyon EYT'liye maaşları bağlandı. Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak." dedi.
Temmuz ayında yapılacak memur zammına ilişkin konuşan Bilgin, "En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.
Bilgin, emekli maaşlarıyla ilgili ise "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 yaptık. Ama bu rakamın üzerinde alana zam yapılmadı. Temmuz ayında 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara uygulanacak zam oranı maaşa göre belirlenecek. Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Rahat edecekleri bir düzenleme yapacağız." açıklamasında bulundu.