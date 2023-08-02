İzmit Belediyesi, EYT'li İşçilerin Tazminatlarını Ödeyebilmek İçin Arazi Satışı İçin Çaba Gösteriyor

İzmit Belediyesi, EYT'li işçilerin tazminatlarını ödeyebilmek amacıyla arazi satışı için çabalarına devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'Siyasi olsun, olmasın toplumumuzun tüm katmanlarının bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini düşünüyoruz' dedi.

İzmit Belediyesi, Eyt'li işçilerin tazminatlarını ödeyebilmek amacıyla arazi satışı için çabalarına devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Siyasi olsun, olmasın toplumumuzun tüm katmanlarının bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Eyt'li işçilerin tazminatlarını alabilmesi amacıyla yapılmak istenen arazi satışı kararı Cumhur İttifakı grubunun ret oylarıyla İzmit Belediye Meclisi'nden geçemedi. Emekçilerin tazminatlarını alabilmesi amacıyla yapıcı muhalefet yapılması gerektiğini savunan Başkan Hürriyet, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Bu ay İller Bankası belediyemizin payımızı yüzde 50 kesecek. AKP ve MHP meclis üyeleri EYT tazminatları ödememiz için yapacağımız arsa satışına izin vermedi. EYT'li personelimiz tazminatlarını bekliyor. Bildiğiniz gibi bu konuyu ivedilikle çözebilmek için İzmit Belediyesi Olağanüstü Meclisi'ni ağustos ayı içerisinde toplama kararı almış, meclisimizde yer alan siyasi partilerimizin İl Başkanlarını tek tek ziyaret ederek konuyu anlatacağız demiştik. AKP ve MHP Kocaeli İl Başkanlarını bizzat arayarak randevu istememize rağmen maalesef henüz bir dönüş alamadık. Böylesine hassas bir konuda, EYT'li emekçilerin tazminatlarını ödemek için arsa satışlarını yapmamız şart! Siyasi olsun, olmasın toplumumuzun tüm katmanlarının bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini düşünüyoruz."