İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: Kamu bankaları çifte standart uyguluyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Emeklilikte Yaşa Takılan ( Eyt ) düzenlemesiyle emekli olan işçilerin tazminatları ile ilgili kamu bankalarının kredi konusunda çifte standart uyguladıklarını öne sürerek, "Kamu bankalarının bazı AKP'li belediyelere Eyt'li çalışanlarının tazminatlarını ödemek üzere kredi verdiği öğrendik ama bizim taleplerimize hiçbir şekilde dönülmedi" dedi.

Başkan Hürriyet, Eyt'li işçilerin tazminatı ve hizmet araçlarının satın alım kredisi ile ilgili açıklama yaptı. Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçmenin yanı sıra CHP'li bir belediye olarak çifte standarda da uğratıldıklarını söyleyen Hürriyet, açıklamasında şunları kaydetti:

"Malumunuz hem araç alımıyla alakalı hem de Eyt'ye takılan işçilerimizin EYT yasası çıktıktan sonra başvuruları nedeniyle kredi ihtiyacı olmuştu. Biliyorsunuz ki araçları satın alabilmek için 4 yıldır mücadele ediyoruz. 3 buçuk yıl önce 55 milyon talep etmiş 27 milyonunu zorluklarla alabilmiştik. Kalanını alabilmek için de geçtiğimiz yıl mücadeleler verdik. 115 milyonluk kredi talebinde bulunduk. O 115 milyonluk kredinin büyük bir kısmı hala çıkmadı. İller Bankası'ndan ve özel bankalardan hala bekliyoruz. Tabii ki yaşanan ekonomik kriz bankaları da zorluyor. Bu süreç devam ederken EYT'lilerle ilgili bir ihtiyaç hasıl oldu. Yasa sonrası 96 işçimiz emekli olmak üzere başvuru yaptılar. Bu işçilerimizin de tazminatları yüklü. Çünkü bir kısmı çok eski personel ve tazminatları oldukça yüksek çıkıyor. Totalde şu an 30 milyonun üzerinde bir tazminat tutarı söz konusu. Tabii ki talep edildikçe artıyor ve devam da geliyor. Bu konuyla ilgili de mecliste kredi yetkisi istedik.

"ÇİFTE STANDARDA UĞRUYORUZ"

Meclisten de kredi alma konusunda yetki almıştık. Sonrasında hemen hem İller Bankası'na, özel bankalara, kamu bankalarına hiç ayırt etmeden yazılarımızı yazdık. Tabii 96 işçisinin evraklarının tek tek incelenmesi, dosyalarının yapılmasını tamamladık. Ne yazık ki hala İller Bankası'ndan ne olumlu ne olumsuz dönüş gelmedi. Özel bankalara yazı yazdık, resmi olarak dönüş gelmedi ama sözlü olarak görüşmelerimizde ne yazık ki bu ekonomik kriz ve seçim öncesi yaşanan belirsizlikler nedeniyle kredi kullandırmak istemiyorlar. Kamu bankalarından da dönüş alamadık. Kamu bankalarından çifte standarda uğradığımızı gördük. Kamu bankalarının bazı AKP'li belediyelere EYT'li çalışanlarının tazminatlarını ödemek üzere kredi verdiği öğrendik ama bizim taleplerimize hiçbir şekilde dönülmedi. Kocaeli'de de krediyi çok rahat kamu bankalarından kullanan iki, üç belediye olduğu halde bize hala bir dönüş yok. İller Bankası'na çok sık gidip geliyoruz. Sürekli kapıları aşındırıyoruz ama uğradığımız çifte standart nedeniyle ister istemez ekonomik anlamda zorluklar yaşıyoruz ve işçimiz de bundan etkileniyor. EYT'liler önemsediğimiz işçi grubumuz ve mağdur olmalarını istemiyoruz. Yasa çıktı ama çıkan yasa evlere şenlik. Hala maaşı bağlanmayan işçilerimiz var.

Özellikle BEKAŞ işçilerimizin bir ay olmasına rağmen hala maaşları bağlanmadı. Biz de tazminatlarını ödeyebilmek için kredi bekliyoruz. Dolayısıyla EYT'li işçilerimizin iki türlü de mağduriyeti söz konusu. Seçim süreci, kredinin gelip gelmeyeceği belirsizliği gibi durumlar bizleri alternatif çözümler üretmeye itiyor. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz mecliste gündeme aldığımız ve şu anda komisyonda olan bir parselimizin satışıyla ilgili. Hem alamadığımız araç kredisi hem de EYT'li işçilerimizin emeklilik tazminatlarını ödeyebilmek için bir parselimizin satılmasıyla alakalı meclisten bir yetki talep ettik. Şu anda görüşülüyor.

"İŞÇİLERİMİZİN MAĞDURİYET YAŞAMASINI İSTEMİYORUZ"

Önümüzdeki çarşamba yapılacak meclis gündeminde yer almasını çok istiyoruz. İşçilerimizin mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. İşçilerimiz sağ olsun bu kredi çıkana kadar tazminatlarını bekleyeceklerini ve 4 taksitle alabileceklerini söylediler. Biz de bu görüşmeler neticesinde işçilerimizi bekletmeden hemen maaşları bağlanabilsin diye emekliliklerini onayladık. Ancak maaşları hala bağlanmayan emekliler var. Bir yandan kredi bekliyoruz bir yandan arazi satışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla mecburen üçüncü bir çözüm üretmek zorundayız. Oturup sadece şikayet ederek, 'Biz bunu yapamıyoruz' diyecek halimiz yok.

"7 MİLYONLUK İLK TAKSİDİ ÖDÜYORUZ"

Çifte standarda, engellemelere, seçim üstü zor durumda bırakma gayretiyle karşı karşıyayız ama şikayet etmek yerine hep çözüm üretmeye çalışıyoruz. Tabii bunları da anlatıyoruz ki vatandaşımız bilsin. Vatandaşımız yaşadığımız zorlukları bilmezse kötü niyetli birileri algı yönetiyor. Krediyi bekliyoruz. Krediyi alamama ihtimaline karşı arazi satışıyla ilgili talebimizi meclis gündemine aldık. Bu önümüzdeki mecliste geciktirmeden komisyondan çıkmasını arzu ediyorum. Biz işçilerimizin ilk taksitlerini öz kaynaklarımızla ödemek üzere bugün itibarıyla talimatı veriyoruz. Diğer ödemelerimizden feragat ederek yapacağız. 7 milyon civarında ilk taksit ödememiz olacak."