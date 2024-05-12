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Türkiye'de Çalışan ve Emekli Sayıları Karşılaştırıldı

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Türkiye'de 15 milyon 351 bin kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alırken, 25 milyon 96 bin kişi sigortalı olarak çalışıyor. Çalışan sayısı 2020 yılına göre 1 milyon 752 bin 53 kişi artarken, pasif sigortalı sayısı ise 2 milyon 860 bin 797 kişi artış gösterdi. Sosyal güvenlik sisteminde aktif sigortalıların pasif sigortalılara oranı 1,63 düzeyine geriledi.

Türkiye'de 15 milyon 351 bin kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alırken, 25 milyon 96 bin kişi sigortalı olarak çalışıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Şubat 2024 verilerine göre, 18 milyon 400 bin 671 SSK (4a) statüsünde, 3 milyon 44 bin 555 Bağ-Kur (4b) statüsünde, 3 milyon 651 bin 374 Emekli Sandığı (4c) statüsünde olmak üzere toplam 25 milyon 96 bin 600 çalışan (aktif sigortalı) bulunuyor.

Buna karşın, 10 milyon 331 bin 697 SSK'li, 2 milyon 715 bin 100 Bağ-Kur'lu, 2 milyon 304 bin 714 Emekli Sandığı'ndan olmak üzere toplam 15 milyon 351 bin 511 kişi emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı (pasif sigortalı) alıyor.

2020 yılına kıyasla çalışan sayısı 1 milyon 752 bin 53 kişi, EYT düzenlemesinin de etkisiyle pasif sigortalı sayısı ise 2 milyon 860 bin 797 kişi artış gösterdi.

Sosyal güvenlik sisteminde 25 milyon 96 bin 600 çalışan, 15 milyon 351 bin 511 emekli ve hak sahibini finanse ederken, aktif sigortalıların pasif sigortalılara oranı 1,63 düzeyine geriledi.

"Kayıt dışı istihdamla çalınan torunlarımızın geleceği"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut çalışan ve emekli sayılarının SGK'nin aktüeryal dengesindeki olumsuz tabloyu gözler önüne serdiğini söyledi.

Sağlıklı işleyen bir sosyal güvenlik sistemi için Türkiye'de sigortalı çalışan sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

"Uluslararası standartlara göre sosyal güvenlik sisteminde 4 çalışana karşı 1 emekli olması gerekiyor, bizde staj ve çıraklar düşüldüğünde 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor. Olumsuz bu tabloyu tersine çevirmek için istihdamı artırmamız ve kayıt dışıyla etkin mücadele etmemiz gerekiyor. Bilhassa özel sektörün istihdam ettiği ve kayıt altına almadığı göçmen ve sığınmacıların kayıt dışılığı beslediğine de dikkat edilerek, kayıt altına alınmış istihdamın artırılması için yoğun çaba harcanması gerekiyor."

Kayıt dışı istihdamın SGK'ye bildirilmesinin bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten Ergün, "Kayıt dışı istihdamla çalınan, bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği ve torunlarımızın yarınlarıdır. Toplumun büyük bölümünü şemsiyesi altına alan sosyal güvenlik sistemimize herkes değer verip, sahip çıkması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

4 yılda emekli sayısı 3 milyona yakın arttı

SGK'nin verilerine göre, Türkiye'de aktif sigortalı ve pasif sigortalı (emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alanlar) sayıları ile aktif sigortalıların pasif sigortalılara oranındaki 4 yıllık değişim şu şekilde:

YılÇalışan (aktif sigortalı)Emekli (pasif sigortalı)Aktif/pasif oranı
202023.344.54712.490.7141,86
2024 (Şubat)25.096.60015.351.5111,63
Değişim1.752.0532.860.797

Kaynak: AA / Güncel

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