İlkadım'ın EYT'liler için 30 milyonluk kredi talebi meclisten geçti

Samsun'un İlkadım Belediye Meclisi toplantısında, belediyeden emekli olmaya hak kazanan personellerin ikramiyelerinin ödenmesi için talep edilen 30 milyon TL'lik borçlanma teklifi, kabul edilerek karara bağlandı.

7 gündem maddesinin görüşüldüğü İlkadım Belediye Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında belediyedeki meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda aralarında Eyt'lilerin tazminatlarının ve haklarının ödenmesi için talep edilen 30 milyon TL'lik borçlanma teklifinin de yer aldığı 7 madde kabul edildi. Alınan karar ile birlikte bu ay 11, toplamda ise 67 personelin EYT kapsamında kazandığı emeklilikten doğan haklarının ödenmesinin yolu da açılmış oldu. Belediye, meclisten aldığı karar ile İller Bankası'ndan teminat mektubu alarak Ziraat Bankası'na 30 milyon TL kredi kullanmak için talepte bulunacak.

Mecliste ayrıca Şehit Astsubay Üstçavuş İlhan Hamlı'nın adının kendi mahallesi olan Tepecik Mahallesi'nde bulunan parka verilmesi maddesi de oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı. - SAMSUN