Kartepe Belediyesi'nde emeklilerin tazminatları ödendi

Kartepe Belediyesi Eyt'nin yasalaşmasıyla birlikte emeklilik şartlarını sağlayan tüm personellerinin emeklilik işlemlerini en hızlı şekilde tamamlayarak, 52 personelinin emeklilik tazminatları ve diğer tüm alacaklarını hesaplarına yatırdı.

Kartepe Belediyesi, Eyt'nin yasalaşmasıyla birlikte emeklilik şartlarını sağlayan personellerinin işlemlerini tamamladı. 52 personelin emeklilik tazminatları ve diğer tüm alacakları hesaplarına yatırıldı. Emekliye ayrılan mesai arkadaşlarına sağlıklı ve mutlu bir ömür dileyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İşçi kardeşlerimizin haklarının teslimi konusunda ne kadar hassas ve özenli olduğumuz zaten biliniyor. Emekçi kardeşlerimizin hakkı, hukuku her zaman kırmızı çizgim olmuştur. Yıllarca belediyemize emek vermiş, değer katmış kardeşlerimizden ayrıldığımız için bir tarafımız buruk da olsa, yeni ve güzel bir hayata adım atacaklarını düşünerek onlar adına mutlu oluyoruz. EYT sonrası emeklilik şartlarına haiz olan tüm çalışanlarımızın işlemlerini çok kısa bir sürede tamamlayarak nihayete erdirdik ve tüm alacakları ile birlikte tazminatlarını hesaplarına yatırdık. Kartepe'mize bir çivi çakan, bir tuğla koyan tüm işçilerimizden Allah razı olsun. Rabbim her birine aileleriyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeyi nasip etsin" dedi. - KOCAELİ