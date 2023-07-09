Emekliye yapılan yüzde 25 zamdan EYT'liler de yararlanacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen maddelerle Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Emekliye yapılan zamdan EYT'lilerin yararlanıp yararlanmayacağı merak konusu olurken, verilen önergede bu grubu kapsam dışında tutacak bir düzenleme yer almadığı ve bir başka önerge de verilmediğinden EYT düzenlemesiyle emekli olanların da yüzde 25'lik zamdan yararlanacağı öğrenildi.

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışları öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM

Buna göre Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

ZAMDAN EYT'LİLER DE YARARLANACAK MI?

Milyonlarca emekliye yapılan yüzde 25'lik zammın Eyt'liler için uygulanıp uygulanmayacağı kafaları karıştırmıştı. Verilen önergede Emeklilikte Yaşa Takılanları ( Eyt ) kapsam dışında tutacak bir düzenleme yer almadığı öğrenilirken, bu konuda bir başka önerge de verilmediğinden dolayı yüzde 25'lik maaş zammında EYT düzenlemesiyle emekli olanlar da kapsamda olacak ve yüzde 25'lik zam maaşlarına yansıyacak.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün katıldığı programda emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zamla ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştu; "Emekli maaşlarında refah payı ile zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Hayat pahalılığı ile mücadelemiz devam edecek. Hileli yönetmelere başvuranlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor. Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlardan hesap sorulacak. Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemiz kararlı şekilde sürecek."