Haberler ›› Ekonomi ›› Kadınhanı Belediyesi Emekli Prim Günü Eksik Olanlara Destek Veriyor

Kadınhanı Belediyesi Emekli Prim Günü Eksik Olanlara Destek Veriyor

28 Kasım 2023 15:51 Son Güncelleme: 15:52 Abone Ol

Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem, EYT şartlarını sağlayan ancak prim gün sayısı eksik olan vatandaşları belediyede işe aldıklarını ve bugüne kadar yaklaşık 100 kişiyi emekli ettiklerini söyledi. Bu girişimle emekli olan vatandaşlar emekli maaşı almaya başladı ve birçok kişiye eğitim imkanı sağlandı.