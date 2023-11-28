Kadınhanı Belediyesi Emekli Prim Günü Eksik Olanlara Destek Veriyor
Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem, EYT şartlarını sağlayan ancak prim gün sayısı eksik olan vatandaşları belediyede işe aldıklarını ve bugüne kadar yaklaşık 100 kişiyi emekli ettiklerini söyledi. Bu girişimle emekli olan vatandaşlar emekli maaşı almaya başladı ve birçok kişiye eğitim imkanı sağlandı.
Kadınhanı Belediyesi, emekli prim gün sayısı az kalmış vatandaşlara destek veriyor.
Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem, EYT şartlarını sağlayan ancak prim gün sayısı eksik olan vatandaşları belediyede işe aldıklarını söyledi.
Badem, "Bugüne kadar yaklaşık 100 kişiyi emekli ettik. Bu insanlar emekli maaşı almaya başladı." dedi.
Bu girişimle emekli olan Mehmet Korkmaz, "Allah razı olsun. Benim gibi çok kişi emekli oldu. Başkan sayesinde kızım tıp fakültesinde okuyor." ifadesini kullandı.