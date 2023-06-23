İzmit Belediye Başkanı EYT'li İşçilerin Tazminatları İçin Aldığı Kararı Açıkladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, EYT'li işçilerin tazminatlarının ödenmesi için meclise getirdiği ancak AKP ve MHP'li meclis üyeleri tarafından reddedilen arsa satışı kararını veto ettiğini açıkladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, " Eyt'li işçilerimizin tazminatlarını ödeyebilmemiz için meclise getirdiğimiz, ancak AKP ve MHP'li meclis üyeleri tarafından reddedilen arsa satışı kararını dün akşam itibarıyla veto ettik. AKP ve MHP'li meclis üyelerine bu kararlarını yeniden gözden geçirme ve EYT'li işçilerin haklarını daha fazla çiğnememe çağrısında bulunuyoruz" açıklaması yaptı.

Başkan Hürriyet, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan Belediye personelinin tazminatının ödenmesi için arsa satış kararını reddeden AKP'li ve MHP'li Meclis Üyelerinin kararını veto etti. Hürriyet'in konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"EYT'li işçilerimizin tazminatlarını ödeyebilmemiz için meclise getirdiğimiz, ancak AKP ve MHP'li meclis üyeleri tarafından reddedilen arsa satışı kararını dün akşam itibarıyla veto ettik. İzmit Belediyesi Meclisi'nde getirilen arsa satışı kararı, EYT'li işçilerin tazminatlarının ödenmesi için bir kaynak oluşturma amacını taşımaktaydı. Ancak ne yazık ki, AKP ve MHP'li meclis üyeleri, bu kararı reddederek, EYT'li işçilerimize karşı olan sorumluluklarını da göz ardı etti. AKP ve MHP'li meclis üyelerinin, vatandaşların hakkını savunmak ve çözüm üretmek için görevlendirildiklerini unutmadan, kaynak yaratma çabalarımıza destek olmalarını beklerdik. AKP ve MHP'li meclis üyelerine bu kararlarını yeniden gözden geçirme ve EYT'li işçilerin haklarını daha fazla çiğnememe çağrısında bulunuyoruz. Bu veto kararımızın ardından; AKP ve MHP'li meclis üyelerinin elleri, bu sefer inşallah EYT'lilerin tazminatları konusunda 'evet' oyu için kalkar diye umut ediyoruz. Tüm engellemelere rağmen İzmit Belediyesi olarak EYT'li işçilerimiz için mücadelemizin devam edeceğinin tüm halkımız tarafından bilinmesini istiyoruz."