Muğla'da EYT'li Sayısı 34 Bin 138 Kişi

Muğla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Özkan Arslan, Muğla genelinde EYT'li sayısının 34 bin 138 kişi olduğunu ve bunlardan 28 bin 821'ine aylık bağlandığını açıkladı. Arslan, başvuruların bir kısmının reddedildiğini ve sonuçlandırılmamış başvuru sayısının bin 883 olduğunu belirtti.

Muğla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Özkan Arslan, Muğla genelinde kamuoyunda 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar) EYT'li sayısının 34 bin 138 kişi olduğunu belirterek, bunlardan 28 bin 821'ine aylık bağlandığını açıkladı.

Arslan, 2 bin 963 başvurunun reddedildiğini ve Eylül ayı gelen talepler dahil olmak üzere şuan için sonuçlandırılmamış başvuru sayısının Bin 883 olduğunu açıkladı. Muğla SGK İl Müdürü Arslan, bu süreçte personelin dayanışma ve birlikteliklerini güçlendirmek ve çalışanları motive etmek amacıyla yapılan etkinliklere de değindi. - MUĞLA