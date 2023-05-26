İlk maaşını vatandaşa yedirdi

Denizli'de Eyt'den faydalanıp 45 yaşında emekli olan kişi, ilk maaşını alır almaz vatandaşlara tavuklu pilav ikram etti.

Denizli'de 1996 yılında tekstil fabrikasında iş hayatına başlayan Mehmet Çalar (45), Eyt'den faydalanarak emekli oldu. İlk emekli maaşını alan Çalar, dev kazanlarda hazırlattığı bin kişilik tavuklu pilav hayrını, Cuma namazı öncesinde halka dağıttı.

Yasa çıktıktan sonra 6 Martta SGK'ya emeklilik için başvuru yaptığını, 14 Nisan itibariyle de emeklilik işlemlerinin onaylandığını anlatan Çalar, "1996 yılında tekstil fabrikasında iş hayatına girmiştim. Geçen sürede iplik fabrikalarında çalıştım, restoranlarda garsonluk yaptım. Gece gündüz çalıştım. Devletimiz bize EYT hakkı tanıyınca da hemen dilekçemi verdim. Yaklaşık 40 gün bekledikten sonra emekliliğim onaylandı. İlk maaşımı alınca da hayır yapmak istedim. Bin kişilik tavuklu pilav ve ayran hazırlattım. Aşçılarımız pilavları halkımıza ikram etti. EYT ile ilgili kim ne çalışma yaptıysa hepsinden Allah Razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Eğer bu yasa çıkmasaydı daha benim emekliliğime 13-14 yıl vardı. EYT hakkımızda şükür hakkımızı geri aldık. Allah'ım tüm EYT'li kardeşlerimize hayırlı bir emeklilik dönemi nasip etsin" dedi. - DENİZLİ