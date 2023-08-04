İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, EYT'li personelin tazminatı konusunda Cumhur İttifakı'na tepki gösterdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, EYT'li personelin tazminatının ödenmesi için yapılacak arsa satışı konusunda fikir değiştiren Cumhur İttifakı Meclis Grubu'na tepki gösterdi. Başkan Hürriyet, 'AKP ve MHP İl Başkanları'ndan randevu istemişken koşa koşa Büyükşehir'e gitmeniz çok manidar' dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Eyt'li personelin tazminatının ödenmesi için yapılacak arsa satışı konusunda fikir değiştiren Cumhur İttifakı Meclis Grubu'na tepki gösterdi. Başkan Hürriyet, "AKP ve MHP İl Başkanları'ndan randevu istemişken koşa koşa Büyükşehir'e gitmeniz çok manidar" dedi.

İzmit Belediyesi'nin Eyt'li personelin tazminatını ödemek için yapılacak arsa satışlarına İzmit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Grubu engel olmuştu. Eyt'li personelin mağdur olmasının ardından arsa satışı konusunda fikir değiştiren Cumhur İttifakı'na İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Twitter hesabı üzerinden şu sözlerle seslendi:

"AKP Meclis üyeleri; EYT tazminatları için arsa satışlarına aylarca neden onay vermediğinizi ve şimdi ne oldu da onay verme aşamasına geldiğinizi tüm kamuoyuna açıklamak zorundasınız. Neden aylarca oyaladınız? 3 yıl boyunca hizmet araçlarını satın almamıza izin vermeyip zarara uğrattınız, sonra da geri adım attınız ama nafile. Ne yazık ki aynı durumu yaşatıyorsunuz. Üstelik tam da AKP ve MHP İl Başkanları'ndan randevu istemişken koşa koşa Büyükşehir'e gitmeniz de çok manidar!"