CHP'li Meclis Üyesi Devrim Bal, AKP'li Meclis Üyelerine Yanıt Verdi

EYT'lilerin tazminatlarını ödemek için yapılacak arsa satışı ile açıklamalarda bulunan AKP'li Meclis üyelerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren İzmit Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Devrim Bal, "Özel şahıslara satıp, kiraladığınız her şey artık kamunun olacak" dedi.

İzmit Belediye Meclisi'nin CHP'li meclis üyesi Devrim Bal, EYT'lilerin tazminatlarını ödemek için yapılacak arsa satışı ile açıklamalarda bulunan AK partili Meclis üyelerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Bal'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"AK Partili meclis üyeleri son zamanlarda 'kamuda kalacak' ifadelerini çok sık kullanıyor. Peki kendilerinin karnelerine bir bakalım. Belsa B Blok binası da kamunun kaldı mı? İmara açtığınız yeşil alanlar kamunun kaldı mı? Sata sata bitiremediğiniz arsalar kamunun kaldı mı? Kiraladığınız araçlar kamunun kaldı mı? Kiralık fotokopi makineleri kamuda kaldı mı? ya sattınız, ya şahıslara kiraladınız ya da şahıslardan kiraladınız. Şahıslara verdiğiniz kafeler artık İzmit Belediyesi'nin bünyesinde Gülümse Kafe oldu. Belediye'nin satın aldığı hizmet araçları, kamyonlar kiralama şirketlerine değil kamuya kalacak. Kreşler kamuya kalacak. Otizm okulu kamuya kalacak. Fotokopi makineleri kamuya kalacak. Bilmem anlatabiliyor muyum? Özel şahıslara satıp, kiraladığınız her şey artık kamunun olacak."