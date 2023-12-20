Esnafın Sorunlarına İlişkin Açıklama

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, "Eyt konusunda verilen sözler tutulsun. Zaten tutulmazsa seçime kadar da olmazsa, zaten yılbaşından sonra asgari ücrete gelen zamla BAĞ-KUR primlerimiz 6 bin TL olacak. Bugün asgari ücretle geçinmek büyük bir sıkıntı. Fakat öyle bir hale geldi ki, bütün ödemeleri asgari ücrete bağlı olduğu için dua ediyor ki asgari ücrete zam gelmesin. Yazık bu insanlara" diye konuştu.

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen, esnafın yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Evsen, şunları söyledi:

" ESNAFA KAYSERİ MİTİNGİNDE BİR UMUT VERİLDİ CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN, BU UMUT SADECE ORADA KALDI"

"Meclis'te yeni gündem yasaları görüşülmeye başladı. 15 günlük sürecek bu yasaların içinde torba yasa gerçekten esnafın hayatında çok önemli bir yere sahip bir madde. Esnaf bu torba yasanın nerede olduğunu, esnafla ilgili Eyt, BAĞ-KUR'la ilgili bir madde olup olmadığını öğrenemedi. Bizler oda temsilcileri olarak öğrenemedik. Gerçekten bu torba yasanın yerini bilen varsa, bu maddelerin yerini bilen varsa söylesinler. Esnafa Kayseri mitinginde bir umut verildi Cumhurbaşkanımız tarafından, bu umut sadece orada kaldı. Bizim Ankara'da bir temsilcimiz var; TESK Başkanı Bendevi Palandöken, geçen İsrail ürünleriyle ilgili esnafı mağdur etti diye bir açıklama yaptı. Esnafı mağdur eden esnafın satışlarını etkileyen boykot değildir. Bugün insanlar Filistinli kardeşlerimiz için değil maddi kazancı, şu anda canlarını verebilecek milyonlarca insanımız var. Bir iş yerinde kolayı satarak ya da satmayarak mağduriyet olmaz. Zaten onun bir resmi şeyi de yok. Müşteri istiyor, esnaf satıyor. Çoğunlukla da esnafımız duyarlı. Esnafımızın mağduriyeti TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bizleri temsil etmiyor. Biz oda başkanları olarak belirtmek istiyoruz ki esnafların önlerindeki en büyük sorun esnafları temsil etmeyen, esnafların haklarını savunamayan oda başkanları olarak bizleriz.

"ESNAF İSRAİL MALLARINI BOYKOTLA MAĞDUR OLMAZ"

Esnafın BAĞ- KUR, EYT prim konusundaki mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Yıllardır var olan 50 senelik sorunlar bunlar. Bugün esnaflarımız 50 senedir mağdur BAĞ-KUR konusunda. 1-2 aylık İsrail mallarını boykotla esnaf mağdur olmaz. Gerçekten bu konuda Ankara'daki başkanlarımıza sesleniyoruz. Ankara'da bu torba neredeyse gitsin o torbayı bulsun. Torbadaki yetkili insanlara seslensin. 1-2 madde de BAĞ-KUR, EYT ile ilgili esnafın sorunlarını ekletsin, tarihe atsın o zaman görelim esnafta mağduriyet var mı yok mu?

"EYT KONUSUNDA VERİLEN SÖZLER TUTULSUN"

EYT konusunda şunu söyleyebiliriz; yakında bir seçim var. Seçime kadar bir kanun çıkarsa esnaflar bu mağduriyetten kurtulurlar ama seçimden sonraya kalırsa, esnaf arkadaşlarımız bilsinler ki artık böyle bir umudumuz kalmadı emeklilikle ilgili. Muhalefet kanadı esnafın sorununu dillendirmek için sessiz kalıyor. Esnaf tek başına mücadele ediyor. Hükümetimizin yetkili kanadı da bugün krizi bahane ediyor. Bugün ülkemizin esnafı emekli etmek için çok büyük gücü var. Bugün 45 yaşındaki SGK'lı emeklinin maaşını 55- 60 yaşındaki esnaf ödemek istemiyor. Esnafımız SSK'lılarla aynı şartlarda emekli olmak istiyor. EYT konusunda verilen sözler tutulsun. Zaten tutulmazsa seçime kadar da olmazsa, zaten yılbaşından sonra asgari ücrete gelen zamla BAĞ-KUR primlerimiz 6 bin TL olacak. Bugün asgari ücretle geçinmek büyük bir sıkıntı. Fakat öyle bir hale geldi ki, bütün ödemeleri asgari ücrete bağlı olduğu için dua ediyor ki asgari ücrete zam gelmesin. Yazık bu insanlara. Bir tarafta asgari ücretle yaşam mücadelesi verenler varken, bir tarafta da prim ödeyemeyen esnaf var. İnşallah bir çözüm bulunur."