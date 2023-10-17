EYT ve Emekliler Federasyonu, Gebze EYT ve Emekliler Derneği ile 2021 Tüm Emekliler Sendikası yöneticileri, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile görüştü. EYT ve Emekliler Federasyonu Genel Başkanı Arzu Lastikçi, "5 bin TL'lik ikramiyenin çalışan ve çalışmayan emekliler arasında yine ayrım yapıldığını, toplumun huzurunu bozduğunu, eşitlik ilkesine, sosyal adalete, vicdanlara aykırı bir durum olduğunu anlattık" dedi.

Emekli Örgütleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Aydın ile Görüştü: '5 Bin TL'lik İkramiyede Çalışan ve Çalışmayan...

EYT ve Emekliler Federasyonu, Gebze EYT ve Emekliler Derneği ile 2021 Tüm Emekliler Sendikası yöneticileri, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile görüştü. EYT ve Emekliler Federasyonu Genel Başkanı Arzu Lastikçi, "5 bin TL'lik ikramiyenin çalışan ve çalışmayan emekliler arasında yine ayrım yapıldığını, toplumun huzurunu bozduğunu, eşitlik ilkesine, sosyal adalete, vicdanlara aykırı bir durum olduğunu anlattık" dedi.

EYT ve Emekliler Federasyonu, Gebze EYT ve Emekliler Derneği ile 2021 Tüm Emekliler Sendikası temsilcileri, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile bir araya geldi. Görüşmede, emekli örgütleri temsilcileri taleplerini Aydın'a iletti.

İletilen talepler şöyle:

"-En dü?ük emekli maa?ı insanca yaşayacağımız bir seviyede, açlık sınırı üstünde olmalı.

- Emeklilere ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere yılda dört ikramiye ödensin. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara da aldıkları maaş oranı kadar değil, tam ödensin.

-Temel gıda maddeleri ile elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle dü?en satın alma gücümüzde meydana gelen kaybın telafisi için seyyanen zam yapılsın.

-Emekli maaşlarının iktidarlar tarafından tek taraflı belirlenmesi yerine anayasada gerekli düzenlemenin uluslararası tüm metinlerde geçtiği gibi herkes sendika kurabilir ?eklinde yapılması ve ardından TBMM'de emekli sendikaları statü yasasının çıkarılarak bizlerle toplu sözleşme masasında belirlenmesini istiyoruz. Bunun içinde Anayasa'nın sendika kurma hakkını tanımlayan 51. maddesi ile toplu sözleşme hakkını tanımlayan 53. maddelerine 'Emekliler ile dul ve yetim güvence altına aylığı alanlar' ibaresi eklenerek emeklilerin sendika kurma hakkı anayasal güvence altına alınmalı ve ilgili yasalarda gerekli değişiklikler yapılarak 'emekli sendikaları statü yasası' çıkarılmalıdır.

-Aylık Bağlanma Oranı'nın (ABO) eski sisteme yüzde 70'e döndürülmesini istiyoruz.

- Gerçek bir intibak yasası derhal çıkarılarak 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler

arasındaki maa? e?itsizliği giderilsin.

-10 banka 6 sigorta şirketiyle, TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının olduğu 17 emekli sandığına bağlı yaklaşık 300.000 emekli de SGK çatısı altına alınarak yaşadıkları kimi mağduriyetler giderilsin.

-Emekli maaşlarından yapılan muayene, ilaç ve tüm sağlık kesintilere son verilsin.

-Şehir içi ve şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarından emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın.

-Temel gıda maddeleri ile elektrik, su ve doğal gaz faturaları üzerinden alınan KDV kaldırılsın.

-Hastanelerde yaşlılık bölümleri açılsın. Var olanlar takviye edilsin. Emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak evde bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın.

-Emekli maaşlarının yatırıldığı kamu ve özel bankalar maaş promosyonlarını günün koşullarına göre değerlendirsin. Her 6 ayda bir maaş artışına göre promosyonları güncellesin.

-Çalışanlar geçmiş yıllarda olduğu gibi artık emekli olduklarında kıdem tazminatlarıyla bir daire satın alamamakta. Biz emeklilere ucuz konut sağlansın.

-Yalnız yaşayan, hasta ve bakım ihtiyacı olan emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın."

ARZU LASTİKÇİ: "5 BİN TL'LİK İKRAMİYENİN ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN EMEKLİLER ARASINDA YİNE AYRIM YAPILDIĞINI, VİCDANLARA AYKIRI BİR DURUM OLDUĞUNU ANLATTIK"

EYT ve Emekliler Federasyonu Genel Başkanı Arzu Lastikçi, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

" Bugün buraya Sayın Bakanımız Vedat Işıkhan ile görüşmek üzere geldik. Ancak, kendisinin acil bir görüşmesi çıktığından Sayın Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın Bey'le görüştük. Bizler, EYT mağduriyetinin bitmediğini, kökten çözülmediğini, 5000 prim ve kısmi emeklilik mağduriyetinin devam ettiğini, masada iki hakkımızın bırakıldığını detaylı bir şekilde bakan yardımcısına anlattık. Emekliler konusunu, özellikle 7 bin 500 TL ile geçinemeyeceğimizi, açlık ve sefalet ücretlerine mahkum edildiğimizi detaylı bir şekilde kendilerine ifade ettik. Son dönemde 5 bin TL'lik ikramiyenin çalışan ve çalışmayan emekliler arasında yine ayrım yapıldığını, toplumun huzurunu bozduğunu, eşitlik ilkesine, sosyal adalete, vicdanlara aykırı bir durum olduğunu anlattık.

Özellikle Bağkur primi, tescil mağduriyeti, staj ve çıraklık mağduriyetini, intibakı, aylık bağlanma oranlarını, doğum borçlanmasına varana kadar tüm konuları ilettik. Bizim hazırladığımız bir dosya vardı, dosyaları da kendilerine ilettik. İçerisinde yer alan bütün bilgileri de sözlü olarak ifade ettik.

Biraz sonra Meclis'e geçeceğiz. Orada siyasi partiler ile görüşmemiz olacak."

SALMAN HÜKARDEŞ: "SIRF SİYASİ TERCİHLERDEN SENDİKALARIN KAPATILDIĞINI, ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN ELİMİZDEN ALINDIĞI GİBİ BİRÇOK KONULARI GÖRÜŞTÜK"

2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş ise şunları söyledi:

"Artık 7 bin 500 TL'nin komik olduğunu, bir defaya mahsus 5 bin TL'nin gerçekten ahlaki, vicdani ve adaletli olmadığını, oysaki bir defa yerine en azından ekim ayından itibaren emeklilerin kök maaşı üzerinden zam yapılarak bunun her ay verilmesi gerektiğini, kiraların bile bu ülkede 8-10 bin TL olduğunu, 7 bin 500 TL'nin hangi ihtiyacın giderileceği noktasında 16 milyon emeklinin ve vatandaşın açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşadığını dosyamızla takdim ettik. Bunları Sayın Bakan ile de görüşecekler. Bu konuda mücadele edeceğimizi de söyledik. Sağlıklı bir görüşme oldu.

Uluslararası sözleşmelere karşı sendika, derneklere kapatma davaları açılıyor. Onlar kapatıyor, biz açıyoruz. Bunlara son verilmesini ilettik. 'Emeklilerin de sendika kurabileceğini' yasaların içerisine eklenmesi gerektiğini, sırf siyasi tercihlerden sendikaların kapatıldığını, örgütlenme özgürlüğümüzün elimizden alındığı gibi birçok konuları görüştük. Ayrıca EYT'liler gibi diğer kitle örgütleri ile birlikteliğimiz en azından alanlarda devam edecektir. Şuna inanıyoruz; birlikten güç doğar."

NUH ERDOĞAN: "BU MAĞDURİYETLER SONUÇLANANA KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİMİZİ BAKAN YARDIMCISINA BİZZAT KENDİLERİNE İLETTİK"

Gebze EYT ve Emekliler Dernek Başkanı Nuh Erdoğan ise şöyle konuştu:

"Gebze'den kalkıp buraya Sayın Bakanımıza, bölgemiz ve ülkemizde yaşayan emeklilerin mağduriyetlerini dile getirdik. Diğer mağduriyetleri, 7 bin 500 lira sefalet ücretleri ile geçinemediklerini, son 5 bin liralık ikramiyeyi çalışanlara vermeyip bir ayrımcılık yapıldığını ve bu konudaki ayrımcılığın özelllikle emekli arkadaşlarımız arasında gurur kırıcı bir neden olduğunu tek tek dile getirdik. Bu mağduriyetler sonuçlanana kadar bizler de bu mücadelemize devam edeceğimizi ve yaşanabilir bir ücreti alana kadar çalışmalarımıza devam edeceğimizi bakan yardımcısına bizzat kendilerine ilettik. 15 milyon emeklinin ortalama aylık ücretin 10 bin 300 lira olduğunu özellikle bakanın emekliler tarafından bakması gerektiğini ve bu ortalama ücretin geçim şartlarına uygun olmadığını, yıllarca emek vermiş ülkenin kalkınmasını katkı sağlamış emekçi dostlarımıza, emeklilerimize daha hassas davranılması konusunda taleplerimizi iletmiş olduk. Çalışmalarımız bundan sonra Meclis'te de devam edecek."