ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin dünyadaki gaz tedarik sıkıntısından etkilenmemesi için gereken adımları attıklarını belirterek, "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ü dolu. İnşallah önümüzdeki aylarda full kapasiteye ulaşacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi toplantı ve incelemelere katılmak için Denizli'ye geldi. Bakan Dönmez, programına Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen Enerji Kentleri Birliği (EKB) Meclis Toplantısı'na katılarak başladı. Toplantıda Bakan Dönmez'in yanı sıra Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, EKB ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileriyle birlik üyesi belediye başkanları da yer aldı.

Doğal gazla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını kaydeden Bakan Dönmez, "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ü dolu. İnşallah önümüzdeki aylarda dolu kapasiteye ulaşacağız. Teknik altyapı noktasında güçlü bir durumdayız. Uluslararası boru hatları, yer altı doğal gaz, LNG ve FSRU tesisleri gibi sistemi ciddi oranda besleyen kaynaklara sahibiz. İnşallah herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadan bu dönemi de atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.