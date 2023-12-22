Ankara'nın Mamak ilçesinde doğalgaz hattında yangın çıktı
Mamak ilçesi Araplar Mahallesinde doğalgaz hattında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ve doğalgaz ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Ankara'nın mamak ilçesinde doğalgaz hattında meydana gelen yangın korkuttu.
Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Araplar Mahallesinde doğalgaz hattında yangın çıktı. Alevler göğe yükselirken vatandaşlar itfaiye ve doğalgaz ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadı. - ANKARA