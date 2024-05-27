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Yurdun güneybatısı için kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Muğla, Burdur, Isparta, Denizli ve Antalya'nın bazı bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.

Yurdun güneybatısı için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, Muğla, Burdur ve Isparta çevreleriyle, Denizli'nin doğusunda ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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