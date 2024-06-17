2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Futbol severler, milli takımda hangi oyuncuların ilk 11'de başlayacağını merak ediyor. Peki, Arda Güler Milli Takım'da oynayacak mı? Montella Arda Güler'i ilk 11'de oynatacak mı?

ARDA GÜLER MİLLİ TAKIM'DA OYNAYACAK MI?

Arda Güler konusunda "Arda'nın tamamıyla isteklerimizi algılaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla da başlayabiliriz. Ama hamle olarak da onu düşünüyoruz, şu anda karar aşamasındayız" açıklamasını yapan Montella'nın genç yıldızı ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdiği öğrenildi. İtalyan teknik adam, hafif sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında süre alamayan Ferdi Kadıoğlu'na da Gürcistan maçında formayı verecek.

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. 18 Haziran Salı günü (yarın) BVB Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak Türkiye-Gürcistan maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.