Trakya'da AK Parti teşkilatları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti teşkilatları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı Murat Nalça, partide yaptığı açıklamada, İsrail'in 1930'ların Nazi Almanyası'ndan farksız olduğunu söyledi.

İsrail'in Nazi Almanya'sı gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahip olduğunu belirten Nalça, "Yine tıpkı Nazi Almanyası gibi saldırgan, şımarık, küstah davranışlar sergilemektedir. İsrail bugün Ortadoğu'da etrafına bulaşan ve tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit eden bir yapıdır. Nazi Almanyası'nın durdurulmamasının dünyanın başına açtığı dertleri tarihten biliyoruz. Bugün de İsrail durdurulmadığı takdirde tüm bölgeyi ateşe atana kadar devam edecektir." diye konuştu.

Nalça, İsrail'in durdurulması, Netanyahu'nun ise hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Diğer taraftan devam eden vahşet karşısında İslam dünyasının da bir adım atmadığını dile getiren Nalça, şunları kaydetti:

"İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan da dersler çıkarmalıyız. Bu anlamda güçlü bir Türkiye'nin daha adil bir dünya ve daha etkin bir İslam dünyası için ne kadar elzem olduğunu bir kez daha görüyoruz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Türkiye, yalnızca diplomatik yollarla değil, aynı zamanda insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olmuştur. Filistin'e yapılan insani yardımların büyük çoğunluğu bugün ülkemiz tarafından yapılmaktadır."

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve AK Parti Edirne Kadın Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Yeşim Eriş ve partililer de açıklamada hazır bulundu.

Kırklareli

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığınca da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde gerçekleştirilen programda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının yer aldığı video gösterimi yapıldı.

Programda, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının üzerinden bir yıl geçtiğini belirtti.

Filistin'e yönelik yapılan zulmü kabul etmediklerini ifade eden Dağtaş, Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

İsrail'in saldırılarında Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını vurgulayan Dağtaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir yılda 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasbedilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak, uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden zaten ne hak ne hukuk ne de adalet beklenebilir. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir."

Tekirdağ

Tekirdağ'da vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak için Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'de insanlık dışı bir savaş başlattığını söyledi.

İsrail'in Filistin'de yaptıklarının kabul edilemez olduğunu belirten Gümüş, "İsrail Gazze şeridine başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız sivilleri hedef almış, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır. "dedi.

İsrail'in saldırılarında çok sayıda masumun hayatını kaybettiğini anlatan Gümüş, "Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz. 7 Ekim'i meselenin sıfır noktasıymış gibi ele alan yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinasının hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil, İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. " diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ve vatandaşlar AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığınca hazırlanan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının anlatıldığı fotoğraf sergisini gezdi.