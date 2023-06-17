Son Dakika: Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Ali Koç'un konuşması sırasında kavga çıktı

Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurul toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç'un konuşması sırasında salonda kavga çekti. Kongre üyelerinin birbirine girmesi nedeniyle genel kurula ara verildi.

ALİ KOÇ KONUŞMASINI YAPAMADI

Ali Koç'un konuşması sırasında bir grup üye arasında kavga çıktı. Divan Başkanı Uğur Dündar'ın tüm ikazlarına rağmen olaylar yatışmadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylar nedeniyle konuşmasına devam edemezken Dündar, genel kurula 15 dakika ara verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"SÖYLENECEK PEK ÇOK ŞEYİN HAKLILIK PAYI YÜKSEK"

"Bugünkü toplantıdan alınacak çok mesaj var. Verilecek çok da mesaj var. Bu mesajları nasıl kullanacağız? Önemli olan bu. Düzen bugün biraz karmaşık oldu. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar karar aldı, bir 40 kişi daha konuşacak. Onları da dinlemek için sabırsızlanıyorum. Hepimizin canı sıkkın ve söyleyecek bir şeyi var. Söylenen pek çok şeyin haklılık payı da yüksek.

"SAMANDIRA'DAN PETROL ÇIKSA FUTBOLDA BAŞARI YOKSA KIYMETİ YOK"

Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe'nin menfaatleri için düşünen biri. Kendisi rakamları açıklamış, eski başkan da açıklama yapmış. Altın bulsanız, Samandıra'dan petrol çıksa... Futbolda başarı yoksa, hiçbir şeyin kıymeti yok. Ben de sizin tarafınızda olsam, sizinle aynı düşüncelerde olurdum.

"ZAM YAPMAK ZORUNDAYIZ"

3 Haziran 2018'den bu yana olumsuzluklar yaşadık. 3 Haziran 2018, euro 4.53... 17 Haziran 2023, euro yüzde 471, Türk Lirası gerilemiş. Bu satın alma gücümüz gerilemiş demek. Kur inanılmaz arttı. Futbolda vergiler arttı. Bilet, kombine gelir kaynakları en önemli gelirimiz. yüzde 300 zam nereden çıktı bilemiyorum. yüzde 300 diye bir zam yok. Diğer kulüpler gibi biz de zam yapmak zorundayız.

"NAKLEN YAYIN GELİRİ ANLAŞMASI DEĞİŞTİ"

TFF ihaleye fesat karıştırdı denecek seviyede, naklen yayın geliri anlaşması değişti. Yayıncı kuruluşa kızmıyorum. 41 milyon dolar alan Fenerbahçe, 10-12 milyon dolar civarında yayın geliri alıyor.

"UEFA BİLE BUNU ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR"

Stadyum isim sponsorluğu için 2015 yılında alınan 90 Milyon dolar kırdırılarak 72 Milyon dolar alındı, 26 Milyon doları borçlara kullandı, geri kalanı o sezon harcandı. Borç 386 Milyon Euro'ya düştü. Ama bunu taşımamız mümkün değildir. Yeniden yapılandırmanın da ödenmesi mümkün değildir. TL bazından borç 3.2 Milyar TL'den, 7 milyar 686 milyon TL'ye çıktı. UEFA bile bunu anlamakta güçlük çekiyor.

"SOKAKTA DA TARAFTARLA OLAN BİR İNSANIM"

Bir arkadaşımız çıktı, parmak sallama olayını söyledi. En üzüldüğüm olay bugün. 10 saniyelik video, öncesini ve sonrasını bilmeden yaptığınız yorumlar beni üzmüştür. İşler ne kadar gergin olursa olsun, aleyhte tezahürat olacak diye son futbolcumuz sahayı terk edene kadar içeri kaçmayan, taraftardan uzak olmayan, sokakta da taraftarla olan bir insanım. 2-3 tane olumsuz örneğiniz varsa, 100'lerce 1000'lerce olumlu örnek veririm. Sosyal medya pompalamasıyla, bir sürü konuda bu yorumların yapılmasına sebep verilmektedir.

"FENERBAHÇE 3 DEFA ŞAMPİYONLUĞU SON HAFTA KAYBETTİ"

Bu camianın en büyük rakibi kendisi. Bu camiaya en büyük zarar verenlerin bizler olduğunun kanaatine varırsınız. Fenerbahçe 3 defa şampiyonluğu son hafta kaybetti. 2006'daki kurgulanan Denizli maçı, kurgulanan lig... Dünyanın hiçbir yerinde o maç bitirilmezdi. Dünyada hiçbir takım 6 yılda 3 kez son maç şampiyonluk kaybetmemiş. Hiçbir takım, bir örgüt tarafından hedef alınmamıştır.

"NEDEN FENERBAHÇE?"

TFF'yi kurşunlayanlar bulundu ama Fenerbahçe'yi kurşunlayanlar bulunmadı. Neden Devlet dibe inmeme konusunda bu kadar rahat? Çünkü bizim camiamızdan bir reaksiyon yok. Kayserispor deplasmanında taraftar yasağı yedik. Hepiniz neden olduğunu gördünüz. Ondan önceki maç yanılmıyorsam Kasımpaşa'ydı, stadyumumuzda siyasi sloganlar atıldı. Ertesi gün Beşiktaş maçında da aynısı yaşandı. Yasak sadece Fenerbahçe'ye geldi. Neden sadece Fenerbahçe'ye geldi? Neden Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına giderse ülkede kaos yaratılacak diye mahkeme kağıtlarına girdi?

"BİZ SAHAYA 5 YILDIZLA ÇIKINCA KONU OLUYOR"

Bana kızıyorsunuz ya dişinizi bize gösteriyorsunuz diye. Siz kime dişinizi gösteriyorsunuz Fenerbahçe menfaatleri çerçevesinde? Eski başkanlar, eski yöneticiler, kamuoyunda yeri olan kişiler... 28 şampiyonluk başvurusu. Geldiğimiz günden beri üstünde çalışıyoruz. 6 Mart 2021'de başvurular yapılmış. 6 mektup, 7 dilekçe... Aradan 2 sene 3 ay geçmiş. Biz sahaya 5 yıldızla çıkınca konu oluyor. Bunun sebebi kurallara isyan etmek değil, bu işin olumlu ve olumsuz bir şekilde çözüme gitmemesine olan tepkimizdir.

"FENERBAHÇE'NİN HAKLARINI HEP BERABER KORUMALIYIZ"

Neden futbolun paydaşlarının yıllarca konuştuğu hakem hataları, neden hiç Fenerbahçe lehine olmuyor? Neden hep Fenerbahçe aleyhine oluyor? Bunları bir düşünün! Aziz Yıldırım, Ali Koç, gelecek diğer başkanlar... Bunları bugünkü yönetimle alakalı görüyorsanız, diyecek bir şeyim yok. Başarı istiyorsak, Fenerbahçe'nin haklarını hep beraber korumalıyız.