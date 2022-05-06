Son dakika... Ataşehir'de karısını öldüren saldırgana linç girişimi kamerada

ATAŞEHİR'de karısı Selma Kılıç'ı bıçaklayarak öldüren Tuncay Kılıç'ı çevredekiler saldırdı. Polis saldırganı güçlükle öfkeli kalabalıktan kurtararak zırhlı araca bindirdi.

Olay saat 13.00 sıralarında Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre aralarında bir süredir geçimsizlik olan Sema Kılıç ile eşi Tuncay Kılıç ayrı yaşıyordu. Bugün parkta karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı.

SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ

"ELLERİNİ VE BIÇAĞI ÇİMENE SİLDİ"

Demirören Haber Ajansı / Güncel