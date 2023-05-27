Hemşirenin düşerek ölümü olayında sevgili doktor adli kontrolle serbest bırakıldı, hastanenin icra kurulu üyesi tutuklandı

Aksaray'da bir hemşirenin düşerek ölümü olayında sevgili doktor adli kontrolle serbest bırakılırken, hastanenin icra kurulu üyesi tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AKSARAY'da hemşire Saliha Tuncel'in (25), rezidansta 7'nci kattan 3'üncü katın balkonuna düşüp yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sevgilisi doktor Halil İbrahim A. (43) adli kontrolle serbest bırakılırken, hastanenin icra kurulu üyesi ve mali işler uzmanı Çiğdem Özkan ise tutuklandı.

Olay, çarşamba günü saat 01.00 sıralarında, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki rezidansta meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel, aynı hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru olan sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu binanın 7'nci katındaki daireden 3'üncü kattaki balkona düştü. Durumu fark eden binadakiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Hemşire Saliha Tuncel, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.