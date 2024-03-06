Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince icra edilen kaçakçılık olaylarıyla mücadele operasyonlarında 12 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama ile çok miktarda suç unsuru ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı ve Araban ilçelerinde çok sayıda operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonlarda 12 şüpheli şahıs yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara, 150 adet elektronik sigara, 250 kilogram gümrük kaçağı tütün, 20 gram skunk, 18 gram toz esrar, 10 gram metamfetamin, 7 gram bonzai, 3 gram eroin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet dijital tartı ele geçirilmiştir.

Yakalanan 12 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP