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Doha Film Enstitüsü, Orta Doğu algısını değiştirmeye yardımcı oluyor

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Doha Film Enstitüsü (DFI) İcra Kurulu Başkanı Fatma Hassan Alremaihi, enstitünün desteklediği yetenekli yönetmenlerin, filmleriyle Orta Doğu hakkındaki algının değişmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Doha Film Enstitüsü (DFI) İcra Kurulu Başkanı Fatma Hassan Alremaihi, enstitünün desteklediği yetenekli yönetmenlerin, filmleriyle Orta Doğu hakkındaki algının değişmesine yardımcı olduğunu söyledi.

"2024 Qumra Sinema Günleri" kapsamında Doha İslami Eserler Müzesi Oditoryumu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Alremaihi, Doha Film Enstitüsünün desteklerini, bu desteklerin nasıl devam edeceğini anlattı.

Uluslararası film yapımcılarının senaryodan beyaz perdeye yolculuğunu destekleyen Qumra Sinema Günleri'nin dünyanın her yerinden sinemacıları, sinema ustaları ve endüstri uzmanlarıyla buluşturduğunu belirten Alremaihi, şunları kaydetti:

"Misyonumuz dünyanın dört bir yanından bağımsız ve yeni sinemacıları teşvik etmektir. Çünkü bugün onlara ihtiyaç duydukları finansmanı ve danışmanlığı sağlayan çok az yer var. DFI tarafından sağlanan finansman ve Qumra gibi girişimler bu konuda yardımcı oldu. Arap dünyasının doğru tanıtılmasına değinen filmler yapmalarını istiyoruz. Bu filmler dünya çapında yeni izleyiciler keşfederek Orta Doğu'ya ilişkin algıların değişmesine yardımcı oluyor. Bu filmlerin ilgi gördüğünü görmekten ve daha güçlü ilişkiler kurmaya katkıda bulunmasından mutluluk duyuyoruz."

Alremaihi, DFI'nin desteğiyle ortaya çıkan filmlerin Orta Doğu halklarının umut ve özlemlerini yansıttığına dikkati çekerek, yapılan etkinliklerle yeni hikayeleri ve hikaye anlatmanın yeni yollarını belirlemeye odaklandıklarını ifade etti.

Katar'daki sinemacıları uluslararası topluma entegre etmeyi de amaç edindiklerine vurgu yapan Fatma Hassan Alremaihi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Desteklerimizin sonucunda gördüğümüz şey, bize projelerle gelen yeteneklerin çoğunlukla yeni ortaya çıkan yeteneklere mentor olarak bizimle çalışmaya devam etmek için sürekli olarak geri döndükleri oluyor. Amacımız, Katarlı sinemacıları da uluslararası topluma entegre etmek ve ülkede güçlü ve sürdürülebilir bir film endüstrisi kurmak için yönetmen ve yapımcılar yetiştirmektir."

Kaynak: AA / Güncel

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