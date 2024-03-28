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Erzincan'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında hafızlık ve Kur'an-ı Kerim yarışması düzenlendi

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2024 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle merkez ilçe erkek din görevlileri arasında hafızlık ve Kur'an-I Kerimi güzel okuma yarışması yapıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Diyanet personelinin mesleki ve kişisel yönden kendilerini geliştirmelerini, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını, hizmet aşkı ve heyecanını kaybetmeden görevlerini cesaretle icra etmelerini, hizmet süresince kendilerine güven duymalarını, hafızlıklarını pekiştirmelerini ve Kur'an'ı Güzel okuma ve anlama becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Erzincan merkezinde (merkez ilçe erkek personeli) hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları yapıldı.

Erkek din görevlileri arasında yapılan hafızlık yarışmasında Muhammediye Camii Uzman İmam-Hatibi Ersoy Satılmış 1. seçilerek daha sonra yapılacak olan il birinciliği yarışmasına katılma hakkı kazandı.

Erkek din görevlileri arasında yapılan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Boyacılar Camii İmam-Hatibi Yusuf Kocatürk 1. seçilerek daha sonra yapılacak olan il birinciliği yarışmasına katılma hakkı kazandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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