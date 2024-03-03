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Görme engelli sokak sanatçısı Mehdi Karanli, zorluklara rağmen müziğini icra etmeye devam ediyor

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Eskişehir'de yaşayan görme engelli Mehdi Karanli, eşini kaybettikten sonra müzik yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. Zorlu hava şartlarına rağmen sokaklarda müzik yapmaktan vazgeçmeyen Karanli, hem geçimini sağlıyor hem de kendisini teselli ediyor.

Eskişehir'de birkaç yıldır sokak sanatçılığıyla geçimini sağlayan ve yakın bir tarihte eşini kaybeden görme engelli Mehdi Karanli, yaşadığı zorluklara rağmen kötü hava şartlarında bile sanatını icra etmekten vazgeçmiyor.

Yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de yaşayan İran asıllı Mehdi Karanli, yanından hiç ayırmadığı melodikası ile sokak müzisyenliği yapıyor. Yakın bir tarihte karısını kaybettiğini belirten görme engelli Karanli, genellikle Porsuk Bulvarı üzerinde vatandaşlara sanatını icra ediyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen günün büyük bir bölümünü sokaklarda müzik yaparak geçiren Karanli, sanat ile geçimini sağlarken aynı zamanda kendisini teselli etmeye çalışıyor.

"Eşimi kaybettiğim günden beri yalnız yaşıyorum ve hayatımı müzik yaparak idame ettiriyorum"

Zorlu günler geçirdiğini ve bir şekilde hayata ayak uydurmaya çalıştığını belirten Mehdi Karanli, "Burada müzik yapıyorum. 3 yıl önce Türkiye'ye geldim ve müzik yapmaya çalışıyorum. Buraya geldiğimde birkaç problemim vardı. Maalesef yakın bir zamanda eşimi kaybettim. O günden beri yalnız yaşıyorum ve hayatımı müzik yaparak idame ettiriyorum. Müzik iyi bir şey ama maalesef işimiz zor, hiç kolay değil. Bazen paralar iyi gelmiyor, kazanamıyoruz. Bazen hava kötü oluyor, zorlanıyorum. Bazen bize görevli insanlar müzik yaptırmıyor ve çoğu zaman karşıdaki işletme sahipleri beni polise şikayet ediyor, 'şu anda çalma, buradan git' diyorlar. Ben sadece istiyorum ki, kimse bana karışmasın. Ben özgürce sokakta müziğimi yapmak istiyorum. Ne zabıtalar ne de polisler bana karışmasın" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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