Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısını İzmir'de Gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısının, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvet Komutanlıkları personeli ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla İzmir'de icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısının, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvet Komutanlıkları personeli ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla İzmir'de icra edildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından, "EFES-2024 Tatbikatı Son Koordinasyon Toplantısı; Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvet Komutanlıkları personeli ve yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla İzmir'de icra edildi" paylaşımı yapıldı.