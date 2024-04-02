Burdur'da Terör Örgütü Üyesi Tutuklandı
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan terör örgütü üyesi 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Tefenni ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda silahlı terör örgütüne üye olma (PKK/KCK-PYD/YPG) suçundan A.A. isimli Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burdur YGC İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Aynı dönem içerisinde icra edilen sanal devriyeler sırasında sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen 1 internet sitesi erişime kapatıldı. - BURDUR