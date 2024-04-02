YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Burdur'da Terör Örgütü Üyesi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan terör örgütü üyesi 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Tefenni ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda silahlı terör örgütüne üye olma (PKK/KCK-PYD/YPG) suçundan A.A. isimli Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burdur YGC İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aynı dönem içerisinde icra edilen sanal devriyeler sırasında sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen 1 internet sitesi erişime kapatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Burdur Güvenlik Cezaevi Yakalama Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title