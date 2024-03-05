Batman'da yapılan operasyonlarda 192 şüpheli yakalandı
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şubat ayında icra edilen operasyonlarda müdahale edilen 361 olayda 192 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi. Operasyonlarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şubat ayında icra edilen operasyonlarda müdahale edilen 361 olayda 192 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi.
Bu operasyonlarda; 10 kilogram skunk, 1 kilo 614 gram kubar esrar maddesi, 12 gram toz esrar, 20 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 5 gram bonzai, 5 adet uzun namlulu tüfek, 10 adet ruhsatsız tabanca, 941 fişek, 206 bronz sikke, 3 bin 259 paket kaçak sigara, 135 adet elektronik sigara ve 40 bin adet boş makaron ele geçirildiği belirtildi. Operasyonlarda yakalanan 5 kişi tutuklandı.
Trafik güvenliği dahilinde; 62 bin 708 araç kontrol edilerek gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapıldığı ifade edilen açıklamada, yapılan kontroller neticesinde 856 sürücüye idari para cezası uygulandığı ve 297 aracın trafikten men edildiği belirtildi. - BATMAN