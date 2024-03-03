Rize'de Sanatçılar 'HEYAMOLA' İsimli Karma Sergi Düzenledi

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'de sanatın ve yaratıcılığın önemine vurgu yapmak amacıyla bir araya gelen 15 sanatçı, dün 'HEYAMOLA' isimli karma sergi düzenledi. Serginin koordinatörü Ayşe Uzunhasanoğlu Pirpir, "Bugün burada Rizeli 15 sanatçıyla birlikte karma sergimizin açılışını yaptık, sergimize 'HEYAMOLA' ismini verdik. İlk defa bir araya geldi 15 sanatçı yeni bir sanat topluluğu oluşturup yaptığımız üretimleri sanat eserlerini Rizelilerle buluşturmak istedik ve bunun içinde ortak bir çaba içerisine girdik. Burada 15 arkadaşımızın kendi dünyalarında kendi özgün dilleriyle ürettiği sanat eserleri var. Birçok farklı teknikte sanat eserleri var" diye konuştu.

Rize'de sanatın ve yaratıcılığın önemine vurgu yapmak amacıyla bir araya gelen 15 sanatçı dün 'HEYAMOLA' isimli karma serginin açılışını gerçekleştirdi. Koordinatörlüğünü Ayşe Uzunhasanoğlu Pirpir'in üstlendiği sergide, farklı tekniklerde yapılmış 33 adet eser sergilendi. Eserlerdeki tema zenginliği, sanatçıların yorum farklılıkları serginin izlenirliğini ve beğenisini arttırdı. Açılışın ardından sanatçılarla sanatseverler eserler hakkında yorumlarda bulundu.

"KAPIMIZ BAŞKA SANATÇILARA DA AÇIK"

HEYAMOLA resim sergisinin açılışında konuşan Ayşe Uzunhasanoğlu Pirpir şunları söyledi:

"Uzun yıllar çalıştıktan sonra çocukluk hayalimi resimle beraber emeklilik sonrası dünyamı sanat üzerine kurdum ve kendi özel atölyem de çalışmalarıma devam ediyorum. Rize'de de 15 kişilik bir resim grubu arkadaşlığı kurduk ve bu ekiple beraber gerçekleştirdik. Kapımız başka sanatçılara da açık. Yeter ki kendisini ifade etmek isteyen insanlar olsun, gençler olsun bize katılsınlar. Bundan sonra bizim mola sergilerimize iştirak etsinler.

Bugün burada Rizeli 15 sanatçıyla birlikte karma sergimizin açılışını yaptık, sergimize 'HEYAMOLA' ismini verdik. İlk defa bir araya geldi 15 sanatçı yeni bir sanat topluluğu oluşturup yaptığımız üretimleri sanat eserlerini Rizelilerle buluşturmak istedik ve bunun içinde ortak bir çaba içerisine girdik. Burada 15 arkadaşımızın kendi dünyalarında kendi özgün dilleriyle ürettiği sanat eserleri var. Birçok farklı teknikte sanat eserleri var. Yağlı boya, akrilik ve bunun yanı sıra minyatür ve baskı eserlerimiz var. İstedik ki Rizeli sanatseverler farklı eserlerin hepsini bir arada görsünler ve bunların hakkında birlikte sohbet edebilelim.

"SANAT ZOR EKONOMİK KOŞULLAR ALTINDA İCRA EDİLEN BİR İŞ"

Sanat zor koşullar altında icra edilen bir iş ve 15 sanatçının hiçbiri de sanattan geçimini sağlamıyor aslında. Bu iş için ekonomik zorluklarla savaş veriyorlar ve yanı sırada sanat eserlerini sanatseverler ile buluşturmada yer mekan sıkıntısı, tanıtım sıkıntısı çekiyorlar. Böyle galerilerin hem devlet hem de siviller tarafından, sivil toplum tarafından ya da yerleşik kuruluşlar tarafından yapılması desteklenmesi çok önemli. Bizler burada bugün sergi yapabildik ve insanlar buraya geldiler. Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sanat bizim en önemli yaşam kaynağımızdır. Doğaya baktığımızda sanatı her yerde görüyoruz, bunun için bir eğitime asla ihtiyacımız yok. Kuşla, böcekte, kelebekle havada, su da zaten hem bir ahenk ve muhteşem bir sanat var. Sanatçılar da aslında doğadan aldığımız ilhamla kendi sanatımızı tuvallere yansıtıyoruz."

"BU TARZ ETKİNLİKLERİN DAHA FAZLA OLMASINI İSTİYORUM"

Ressam Senem Abdullahoğlu şu şekilde konuştu:

"Karadeniz Teknik Üniversitesi resim işi öğretmenliği bölümünden mezunum, profesyonel anlamda 12 yıl boyunca resim geçmişim var bugün ikinci karma sergimizi açtık bu sergide bulunmaktan çok memnunum mutluyum. Eserlerimde sürrealizm akımından etkileniyorum bunun yanında çalışmalarında kendim de bir anlamı var fakat çalışmalar yaparken kişilerin kendinden bir şeyler çıkartarak yorumlamasını istiyorum. Yani resimlerim de kalıplaşmış dar bir anlam ifade etmiyorum, tamamiyle özgürce kendi düşünceleriyle yorumlanmasını istiyorum."

"DAHA ÇOK KADINLARI ANLATTIM RESİMLERİMDE"

Nur Kıdık şunları söyledi:

"Boğaz Ortaokulu'nda resim öğretmeni görsel sanatlar öğretmeniyim. Öncelikle ben bir teşekkürle başlayacağım Ayşe hocamıza teşekkür edeceğim bizi bir araya getirdiği için 17 tane resme sanata gönül vermiş değerli insanları bir araya getirdi fındıklıdan Rize'ye sizin de burada olmanız tabii ki bizim için çok önemli. Kendi resmimle alakalı olarak daha çok kadınları anlatıyorum resimerimde. Kadınların iç dünyası kadınların hüznü, kadınların sevinçleri, kadınların mutlulukları, yaşantıları... Bu hüzünlerin yanında renklerle beraber o coşkuları o neşeler mutlulukları onları da vermeye çalışıyorum. 8 Mart 'ta yaklaşıyor 8 Mart gününe de ithafen bunları koymak istedim her yöremizden bayan arkadaşlarımızın kadınlarımızın, annelerimizin, bacılarımızın hüzünleri ve sevinçleri hikayeleri ve bu tablolarda yansısın istiyorum. Ama renklerle beraber mutlulukları sevinçleri de olsun istiyorum üzerinde hüzünleri var evet ama o hüzünlerini belki de renkleriyle neşeler ile kapatmaya çalışıyorlar benim resimlerim ana teması bu oluyor genelde."

"MUTSUZLUĞUN ÜZÜNTÜNÜN VE KÖTÜ HABERİN ARKASINDAKİ MUTLULUK"

Hilal Çalışır, "Sınıf öğretmeniyim ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi resim öğretmenliği mezunuyum aynı zamanda iki eser ile bu sergiye katıldım ilk olarak bu eserim var ve bir karga görüyorsunuz ağzından maça ası var, maça ası ve karga mutsuzluğu, üzüntüyü kötü haberi temsil ediyor ve arkasındaki renkli arka plan ise mutsuzluğun üzüntünün ve kötü haberin arkasında mutluluk, sevinçli duygular haberler getirebilir bunu anlatmak istedim aslında yaparken amacım buydu" dedi.