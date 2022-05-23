Erdoğan'dan NATO Mesajı: " İpe Un Serme Politikasından Vazgeçilmeli, Türkiye'nin Haklı Beklentileri Karşılanmalıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İttifak dayanışmasının en üst düzeyde tutulması gereken bir dönemde ipe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızır Reis Denizaltısı havuza çekme ve Selman Reis Denizaltısı ilk kaynak töreninde konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Su üstünde bin 856 ton, dalmış halde 2 bin 42 ton ağırlığa sahip denizaltılarımız 300 metreden fazla derinliğe inebiliyor. Yeni tip denizaltı projemizde ilk denizaltımız Piri Reis'in bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mıza teslimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bugün havuza çekim işlemini yaptığımız Hızır Reis denizaltımızın 2023 yılında, Selman Reis'in ise 2027 yılında hizmete girmesini planlıyoruz. Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak 2027 yılına kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız. Denizlerdeki gücümüze güç katacak bu denizaltılarımızı inşa edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 15-20 yıl öncesinde hayal dahi edilemeyen bu başarıları önemsiyoruz, ancak yeterli görmüyoruz.

"BİZE PARASIYLA VERİLEMEYEN SİLAHLAR ELİ KANLI TERÖR ÖRGÜTLERİNE BEDELSİZ OLARAK ON BİNLERCE TIRLA AKTARILDI"

Tarihin her döneminde istikbalimize ve istiklalimize yönelik tüm saldırıları canımızla, kanımızla zafere ulaştırdık. Son 40 yıldır bölücü teröre karşı sürdürdüğümüz bu mücadelede binlerce vatan evlanı ömürlerinin baharından toprağa verdik. Dost bildiğimiz ülkelerin ihanetlerine, müttefik, özellikle ilişkilerinin olduğu devletlerin ayak oyunlarına rağmen bunu başardık. Kıbrıs Barış Harekatı sebebiyle ülkemize uygulanan yaptırımları unutmadık. Teröristlere yönelik sınır ötesi harekatlarımız nedeniyle hedefe konulduk. DEAŞ ile sahada göğüs göğüse mücadele ettiğimiz dönemlerde bile akla hayale girmeyecek ithamların iftiraların muhatabı olduk. Öyle ki DEAŞ'ın sınır illerimizi hedef alan roket saldırıları ve terör eylemleri ile boğuştuğumuz günlerde adeta yangından mal kaçırırcasına ülkemizdeki hava savunma sistemleri götürüldü. Bize parasıyla verilemeyen silahlar DEAŞ ile mücadele kılıfı altında eli kanlı terör örgütlerine bedelsiz olarak on binlerce tırla aktarıldı.

"İPE UN SERME POLİTİKASINDAN VAZGEÇİLMELİ"

Bugün Türkiye'nin NATO'ya katkısından övgüyle söz edenler düne kadar ülkemizi acımasızca eleştiriyordu. Türkiye ne savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde ne meşru sınır ötesi harekatlarında ne de 40 yıllık terörle mücadelesinden müttefiklerinden beklediği desteği görmemiştir. NATO'da oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken, kimi müttefiklerimizle hala yaptırımları konuşuyor, özellikle de İsveç'in şu anda bize karşı yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız. Bunların makul bir izahı da yoktur. İttifak dayanışmasının en üst düzeyde tutulması gereken bir dönemde ipe un serme politikasından vazgeçilmeli, terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır. NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz."