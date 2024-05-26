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Bitlis'te kurulan devlet destekli tesiste manda sütüyle üretilen ürünler Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor

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Bitlis'te kurulan devlet destekli tesiste manda sütüyle üretilen ürünler Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Mandacılığın geliştirilmesi ve yetiştiricilerin gelirinin artırılması amacıyla kurulan tesis, günlük 10 ton süt işleme kapasitesine sahip. Üretilen ürünler İstanbul, Ankara, Muş, Van, Siirt ve İzmir başta olmak üzere birçok kente gönderilerek hayvan sahiplerinin geliri arttırılıyor.

Manda varlığı bakımından Türkiye'de beşinci sırada yer alan Bitlis'te, bu potansiyelin katma değere dönüştürülmesi amacıyla kurulan devlet destekli tesiste, manda sütüyle üretilen ürünler Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Mandacılığın geliştirilmesi ve yetiştiricilerin gelirinin artırılması amacıyla Güroymak Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Bitlis Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğince "Manda Üreticileri Süt Ürünlerini İşleme Projesi" hazırlandı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sunulan projenin kabul edilmesiyle geçen yıl 220 metrekare kapalı alana, günlük 10 ton süt işleme kapasitesine sahip Gürbudak Süt ve Süt Ürünleri İşletme ve Paketleme Tesisi kuruldu.

Devletin sağladığı desteklerle tamamlanan tesisin faaliyete başlamasıyla her gün köylerdeki yetiştiricilerden toplanan manda sütünden, katma değeri daha yüksek olan yoğurt, kaymak, tereyağı ve peynir üretimine başlandı.

Dokuz kişinin istihdam edildiği tesiste özenle üretilen ürünlerin İstanbul, Ankara, Muş, Van, Siirt ve İzmir başta olmak üzere birçok kente gönderilmesiyle hayvan sahiplerinin geliri de arttı.

Tesisin yanından geçen dere kenarına kurulan işletmede de vatandaşlara hem manda sütünden yapılan ürünlerle kahvaltı yapma hem de bu ürünleri satın alma imkanı sağlandı.

"Birliğe üye 705 yetiştiriciden süt alıyoruz"

Bitlis Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Piran Kardaş, AA muhabirine, devlet desteğiyle kurdukları tesisin bölgedeki hayvancılığın gelişmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Güroymak'ın, 10 bin 669 manda varlığıyla Türkiye'de beşinci sırada yer aldığını belirten Kardaş, "Yetiştiricilerden aldığımız günlük sütleri işleyerek birçok ile pazarlamasını yapıyoruz. Manda varlığını korumak amacıyla bu tesisi kurduk. Manda varlığımızın devam etmesi için sütleri değerlendirerek pazarlamasını yapıyoruz. Aynı zamanda tesisin yanında kahvaltı salonu kurduk. Müşterilerimiz, burada hem kahvaltı yaparak ürünlerimizin tadına bakıyor hem de alışveriş yapıyor." dedi.

Kardaş, birliğe kayıtlı 705 üyenin tamamından süt aldıklarını ifade ederek, tesisin bölgede bir ilk olduğunu ve üretimi teşvik ettiğini vurguladı.

Örnek olması amacıyla kurulan tesisin birçok kişiye ilham verdiğine işaret eden Kardaş, şunları kaydetti:

"Süt toplama araçlarımızla ev ev gezip çiftçilerimizden sütlerini alıyoruz. Çiftçi sayısı fazla olduğundan sütü yaklaşık 4 saatte toplayabiliyoruz. Tesise getirdiğimiz sütü işliyoruz. Tesisimiz günlük 10 ton süt işleme kapasitesine sahip. Manda sütümüz 2 ton civarında olduğu için şu anda o kadarını işleyebiliyoruz. Kapasiteyi artıracağız. Çiftçilerimiz sütlerinin pazarlandığını gördüğünde hayvan sayımız ve sütümüz gittikçe artacak."

Tesiste manda sütünden yoğurt, kaymak, tereyağı, tulum, salamura, çeçil ve örgü peynir çeşitleri ürettiklerini söyleyen Kardaş, Türkiye'de bu alanda üretimin çok fazla olmaması nedeniyle ürünlerin ilgi gördüğünü belirtti.

Kardaş, "Ürünlerimize ilgi fazla olduğu için talepleri yetiştiremiyoruz. Manda ürünlerinde yağ oranı yüksek, kolesterol düşük. Bu nedenle sağlığa da faydası var. İlimizin bu potansiyelini değerlendirmek istedik. Çiftçilerden ayda 1 milyon liralık süt alıyoruz. Bu da çiftçilerimize büyük bir katkı demek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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