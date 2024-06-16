FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finali ne zaman? Filenin Sultanları çeyrek finalde kiminle oynayacak? Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran tarihlerinde Bangkok'ta düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek Türkiye, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti.

FIVB MİLLETLER LİGİ ÇEYREK FİNALİ NE ZAMAN?

Organizasyonda çeyrek final maçları 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE KİMİNLE OYNAYACAK?

Milli takım, VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitirirken, Polonya ise grubu 30 puanla üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Türkiye, FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak