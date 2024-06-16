Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar! Olay nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı?

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren biri kadın 2 şüpheli yakalandı. Merkez Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda meydana gelen skandal olayda, Yaşar K. ve Zeynep A. ellerindeki balta ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına vurmaya başladı. Peki, Olay nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı?

OLAY NEREDE OLDU?

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'na gelen biri kadın 2 kişi Atatürk Anıtı'na baltayla vurmaya başladı.

ŞAHISLAR TUTUKLANDI MI?

Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fark etmesiyle 2 şüpheliye müdahale edildi. Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edilirken, 2 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Muhabirin "Neden yaptınız?" ve "Pişman mısınız?" sorularına, şüphelilerden Zeynep A. "Sadece Allah rızası için" derken Yaşar K. de "Ne pişmanlığı" cevabını verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.