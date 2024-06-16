Slovenya - Danimarka maçı ne zaman? Slovenya - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Futbol severlerin merakla beklediği Slovenya - Danimarka maçının tarihi ve saati belli oldu. Slovenya- Danimarka maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, Slovenya - Danimarka maçı ne zaman? Slovenya - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü gününde Slovenya ile Danimarka karşılaşacak. C grubundaki zorlu mücadele öncesinde futbol severler, maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Slovenya - Danimarka maçı ne zaman? Slovenya - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde!
SLOVENYA- DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN?
EURO 2024'te 16 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Polonya-Hollanda, 19.00'da Slovenya-Danimarka, 22.00'de Sırbistan-İngiltere maçları oynanacak.
SLOVENYA- DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Slovenya-Danimarka maçı bu akşam saat 19:00 başlayacak.
SLOVENYA- DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovenya - Danimarka karşılaşması TRT 1'de canlı yayınlanacak.