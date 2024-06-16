Slovenya - Danimarka maçı ne zaman? Slovenya - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü gününde Slovenya ile Danimarka karşılaşacak. C grubundaki zorlu mücadele öncesinde futbol severler, maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Slovenya - Danimarka maçı ne zaman? Slovenya - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde!

SLOVENYA- DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2024'te 16 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Polonya-Hollanda, 19.00'da Slovenya-Danimarka, 22.00'de Sırbistan-İngiltere maçları oynanacak.

SLOVENYA- DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovenya-Danimarka maçı bu akşam saat 19:00 başlayacak.

SLOVENYA- DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovenya - Danimarka karşılaşması TRT 1'de canlı yayınlanacak.