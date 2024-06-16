Sırbistan- İngiltere maçı ne zaman? Sırbistan- İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sırbistan- İngiltere maçı ne zaman? Sırbistan ve İngiltere arasında gerçekleştirilecek olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın detayları hakkında bilgi almak isteyen futbol severler, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.
Süper Kupa maçı heyecanla beklenen müsabakada Sırbistan-İngiltere karşı karşıya gelecek. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sırbistan-İngiltere maçının detayları merak ediliyor. Sırbistan- İngiltere maçı ne zaman? Sırbistan- İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda?
SIRBİSTAN- İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?
Sırbistan - İngiltere maçı 16 Haziran Pazar günü saat 22:00'de oynanacak.
SIRBİSTAN- İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.