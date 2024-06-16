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TÜRKİYE- BREZİLYA MAÇ ÖZETİ #127952 Türkiye- Brezilya maçı kaç kaç bitti?

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Türkiye ve Brezilya arasında gerçekleşen voleybol maçının sonucu merak konusu olmaya devam ediyor. Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı.

Türkiye- Brezilya voleybol maçını kimin kazandığı merak ediliyor. Filenin Sultanları, 3. haftanın son maçında Brezilya'ya 3-0 yenildi. Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı.

TÜRKİYE- BREZİLYA MAÇ ÖZETİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenildi.

Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı.

TÜRKİYE- BREZİLYA MAÇ ÖZETİ Türkiye- Brezilya maçı kaç kaç bitti?

Son VNL şampiyonu Türkiye'nin dün Çin'e yenilmesiyle ele geçirdiği kadınlar dünya sıralaması liderliğini perçinleyen Brezilya ise 12'de 12 yaparak finallere lider olarak gidecek.

TÜRKİYE- BREZİLYA MAÇ ÖZETİ Türkiye- Brezilya maçı kaç kaç bitti?

KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

Grup aşamasındaki sıralama ile Paris 2024 Olimpiyatları kura çekimini etkileyecek dünya sıralaması, Japonya-ABD ve Çin-Polonya karşılaşmalarının ardından netleşecek.

FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇLARINI NEREDE OYNAYACAK?

2024 VNL Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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