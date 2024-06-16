TÜRKİYE- BREZİLYA MAÇ ÖZETİ #127952 Türkiye- Brezilya maçı kaç kaç bitti?
Türkiye ve Brezilya arasında gerçekleşen voleybol maçının sonucu merak konusu olmaya devam ediyor. Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı.
Türkiye- Brezilya voleybol maçını kimin kazandığı merak ediliyor. Filenin Sultanları, 3. haftanın son maçında Brezilya'ya 3-0 yenildi. Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı.
TÜRKİYE- BREZİLYA MAÇ ÖZETİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenildi.
Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı.
Son VNL şampiyonu Türkiye'nin dün Çin'e yenilmesiyle ele geçirdiği kadınlar dünya sıralaması liderliğini perçinleyen Brezilya ise 12'de 12 yaparak finallere lider olarak gidecek.
KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?
Grup aşamasındaki sıralama ile Paris 2024 Olimpiyatları kura çekimini etkileyecek dünya sıralaması, Japonya-ABD ve Çin-Polonya karşılaşmalarının ardından netleşecek.