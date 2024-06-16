Dolar için Morgan Stanley'den korkutan tahmin: 39 TL'yi görebilir

32,70 TL seviyelerinde olan ve yükselişi bir türlü durdurulamayan dolar kuruyla ilgili ABD'li ünlü yatırım bankası dikkat çeken bir rapor hazırladı.

2025'İN ORTASINDA 39 TL'YE ÇIKABİLİR

Morgan Stanley'in Türkiye ekonomisiyle ilgili yeni raporunda dolar kurunun daha da artış kaydedeceği yer aldı. Bloomberg HT'nin aktardığına göre raporda Türkiye'de dolar kurunun 2025 yılının ortasında 39 TL'ye yükseleceği öngörüldü.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın haziran ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar kuru için beklenti 38,78 TL'den 37,75 TL'ye çekilmiş, 1 yıl sonraki dolar tahmini ise 41,80 TL'den, 41,41 TL'ye düşürülmüştü.