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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil

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Merkez Bankası temmuz ayında faizi yüzde 50'de sabit tuttu. Bir sonraki döneme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, faiz indiriminin gündemde olmadığını ve sıkı duruşun indirimler başladığında da korunacağını söyledi.

Son 4 aydır faizi sabit tutan Merkez Bankası bir sonraki dönemde indirim kararı alır mı, yoksa bunun için erken mi? Merak edilen soruya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay yanıt verdi.

Cevdet Akçay, Reuters'a Türkiye'nin ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akçay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU SÜRDÜRÜLECEK"

"Erken bir faiz indirimi yeniden canlanan enflasyon riski oluşturabilir. Para politikasındaki gevşeme ancak aylık enflasyondaki kalıcı düşüşle birlikte birçok faktörün uygun hale gelmesinin ardından başlayacak. Enflasyonda, beklentilerde ve iç talepte kalıcı iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek.

"BEKLENTİLERİ YAKINDAN İZLİYORUZ"

Piyasa, firmalar ve hanehalkı enflasyon beklentilerini yakından izliyoruz; sadece piyasa beklentileri yıl sonu öngörümüze yakınsamaya başladı. Vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların temmuzda aylık enflasyona 1.5 puan ilave katkı yaratacağını tahmin ediyoruz."

Öte yandan; TCMB temmuz ayı faiz kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı ve politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Merkez, bu karar ile üst üste dördüncü ayında faizi sabit tutmuş oldu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (7)

murat dural:

Ne yaparsanız yapın saltanat bitmedikçe bu ülke düzelmez yatırım gelmez kendimizi aldatmayalım boş boş boş

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Savas Ozturk:

Boşa konuşuyorsun usta batırıp gitmez bunlar bütün mesele güven itibar hukuk adalettir bunlar olmadan ekonomi düzelmez istersen ağzında kuş tut

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Savas Ozturk:

Sen böyle dediysen dolar altın almanın zamanı gelmiştir

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Savas Ozturk:

Faizleri istersen 200’e çıkar yine dolar alırım

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Bende Sarı Kırmızı Yeşil poşeti seviyorum:

Resimde hem SARI renk var.. hemde mikrofonda KIRMIZI renk var. Yeşil bir çiçek olsaydı bu resimde.. Düpe düz.. Kürdistandayız sayılacakdı.

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Bende Sarı Kırmızı Yeşil poşeti seviyorum:

Resimdeki mikrofonda BİRAZCIK kırmızı renk var. Bundan sonra abimsin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası.

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Bende Sarı Kırmızı Yeşil poşeti seviyorum:

Ooo.. ayrıca ALTIN RENGİ var. Yani o da.. SARI yerine geçebilir.

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