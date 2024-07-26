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Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kimler katılacak? Olimpiyatlarda hangi branşlarda yarışılacak?

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Yaklaşan Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den katılacak sporcuların ve yarışılacak branşların detayları merak konusu oldu. Türkiye'nin en iyi sporcuları, dünya çapında bir etkinlik olan Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek. Peki, Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kimler katılacak? Olimpiyatlarda hangi branşlarda yarışılacak?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli okçu Mete Gazoz taşıyacak. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ile Mete Gazoz, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak. Türkiye, açılış töreninde 191. sırada geçiş yapacak. Peki, Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kimler katılacak? Olimpiyatlarda hangi branşlarda yarışılacak? Detaylar haberimizde...

PARİS OLİMPİYATLARI'NA KİMLER KATILACAK?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 54'ü kadın, 48'i erkek toplam 102 sporcu 18 branşta temsil edecek. Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılacak Türkiye, güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede 8'er, atıcılıkta 7, tekvando ve cimnastikte 5'er, okçulukta 4, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile madalya arayacak. Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Kadın Voleybol Takımı (13) oyunlarda mücadele edecek.

Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kimler katılacak? Olimpiyatlarda hangi branşlarda yarışılacak?

PARİS OLİMPİYATLARI SPOR DALLARI

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sporcular, 32 spor branşı içinde yer alan 48 dalda mücadele verecek. Toplam 34 farklı merkezde gerçekleştirilecek Paris 2024'te 329 kategoride madalyalar sahibini bulacak. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, breakdans ilk kez Paris 2024'te olimpiyata dahil edilecek. Paris 2024'te; atletizm, atıcılık, badminton, basketbol (3x3 basketbol, basketbol), binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma), bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist), boks, breakdans, cimnastik (artistik, ritmik, trampolin), eskrim, futbol, güreş, (grekoromen, serbest), golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano (akarsu slalom, durgunsu), kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme), dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol (plaj voleybolu, voleybol), yelken branşlarında müsabakalar yapılacak.

Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kimler katılacak? Olimpiyatlarda hangi branşlarda yarışılacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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