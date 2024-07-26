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26 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

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Piyasalar ve yatırımcılar, altın fiyatlarını merakla takip ediyor. Bugün yani 26 Temmuz Cuma günü gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, 26 Temmuz Cuma günü gram altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? sorularının cevaplarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

Bugün, 26 Temmuz Cuma günü altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleriyle ilgili ipuçları sunabilecek PCE verileri öncesinde yükselmiş olmasına rağmen, haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. İşte, yeni altın fiyatları…

26 TEMMUZ GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.523,82

Satış 2.524,12

26 TEMMUZ ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.149,00

Satış 4.211,00

26 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

26 TEMMUZ YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 8.323,00

Satış 8.415,00

26 TEMMUZ TAM ALTIN NE KADAR?

Alış 16.337,65

Satış 16.664,89

26 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

26 TEMMUZ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.620,00

Satış 16.781,00

26 TEMMUZ ONS ALTIN NE KADAR?

Alış 2.368,66

Satış 2.369,04

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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