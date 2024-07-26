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Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği "Halk Ekmek" projesi başlıyor. Pilot bölge olarak Yunusemre'de başlayacak projenin, 17 ilçeye yayılması hedefleniyor. Başkan Ferdi Zeyrek, "Önümüzdeki haftadan itibaren söz verdiğimiz gibi su 1 lira, ekmek 5 lira. Su 1 lira oldu, ekmek de 5 lira oluyor" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek vatandaşlara uygun fiyatla ekmek sunacak. Manisa Büyükşehir, Yunusemre Belediyesi ile yapılan protokol ile Yunusemre'de Halk Ekmek satışına başlayacak. Halk Ekmek projesi daha sonra 17 ilçeye yayılarak devam edecek.

"VATANDAŞLARIMIZA SAĞLIKLA SUNACAĞIZ"

Başkan Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Halk Ekmek projesi için protokol imzaladı. Başkan Zeyrek, şöyle konuştu; "Söz verdiğimiz gibi su 1 lira, ekmek 5 lira. Su 1 lira oldu, ekmek de 5 lira oluyor. Bunu da vatandaşımıza sağlıkla sunacağız. İlk olarak Yunusemre Belediye'mizde pilot bölgemizde başlayacağız. Sonrasında 17 ilçemizde de halk ekmeği sağlıklı, aynı lezzetle ve çok uygun fiyata vatandaşımıza sunmuş olacağız. Sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazıdır Halk Ekmek, sonrasında da Kent Lokantası'nı en hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Az önce de Semih Balaban ile yaptığımız bir diğer protokol ile de artık halkın mandırası Halk Mandıra da hayata geçiyor. Yunusemre Belediyesi'nin tesislerinde Büyükşehir Belediyesi'nin üretimiyle birlikte vatandaşımıza süt ürünlerini en ekonomik, en lezzetli, en sağlıklı şekilde başkanımla birlikte sunacağız."

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Halk Ekmek' Projesi

"YUNUSEMRE PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ"

Başkan Balaban ise şunları söyledi; "Bugün güzel bir protokole imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımız sözünü tutuyor. Halk Ekmek her yerde olacak dedi ve Yunusemre'yi pilot bölge seçti. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok iyi işler yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Biz de Yunusemre Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden dolayı Halk Ekmek üretiminden satışından çekiliyoruz. Büfelerimizi zevkle Büyükşehir Belediye Başkanımıza devrediyoruz. Bundan sonra da her konuda onun destekçisi olacağız. Kendisi de bize destek oluyor. Ben Ferdi Zeyrek başkanıma güzel, halkçı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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Yorumlar (27)

Murat Celik:

hayatında CHP'nin ilk defa hayırlı bir iş yaptığını duydum

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Birol Polat:

Güzel hizmet umarım tüm Türkiye'ye geneline yayılır.

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Bende Sarı Kırmızı Yeşil poşeti seviyorum:

Resimlerde hem Sarı.. hem Kırmızı.. hemde Yeşil.. mevcut. Çok harika bir Rüyanın içindeyiz. Mutluluklar diliyorum herkese.

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Kadir Özer:

Bir psikolga görünsen iyi edersiniz

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Cevdet Pasa:

Sarı kırmızı ve yeşil Türklerin en sevdiği renklerdir Türk kültürünü türkün tarihini en iyi şekilde yansıtır, türklerin en çok en eski doğadan kazandıkları renklerdir bende çok severim ama bunu ard niyetle kullananlar hariç onlarda zaten hak ettiklerini buluyorlar

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Hasan Turk:

Seni bulur sari yesile boyariz dvr

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Ahmet Şan:

Murat Bey dikkat edinde gözünüz değmesin.

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sade vatandaş:

istanbul halk ekmeğin ekmeği kalitesiz kum gibi acayip yapısı var yenmiyor kardeşim bu çok eskiden beri öyle ucuza satıyoruz diyemi yapıyorlar ne zaten ekmek hariç sattıkları diğer ürünler hiçte ucuz değil

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Nuri Aga:

Kedi ciğer meselesi

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Ali Tokgönül:

Hani sizin kuru ekmek te olsa yiyorsanız aç değilsiniz diyen bir vekiliniz vardı hatırladın mı sade vatandaş ? Vatandaş kardeş , ben de sana diyeyim " Ekmek bulmuşsun sus otur Allah'ına şükret " Nasıl hoş oldu mu ?

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