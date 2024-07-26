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İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor?

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Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren İlkin Aydın hakkında merak edilenler gündeme geliyor. İlkin Aydın'ın yaşı, nereli olduğu ve hangi takımda oynadığı spor severler tarafından araştırılıyor. Peki, İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor?

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren İlkin Aydın hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Voleybol dünyasında dikkat çeken performansıyla tanınan İlkin Aydın, hem sporseverler hem de voleybol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. İlkin Aydın'ın yaşı, nereli olduğu, hangi takımda oynadığı ve kariyeri ile ilgili diğer detaylar sıkça araştırılıyor. İşte İlkin Aydın hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

İLKİN AYDIN KİMDİR?

İlkin Aydın (d. 5 Ocak 2000, Ankara), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Galatasaray'da smaçör olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. Daha öncesinde, İlbank ve TVF Spor Lisesi kulüplerinde forma giydi.

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır.

İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor?

İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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