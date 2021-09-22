Gönül Akademisi projesinde öğrencilere trafik eğitimi

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir ve ilçe belediyeleri işbirliğinde Gaziantep modeli ile hayata geçirilen "Gönül Akademisi Projesi" kapsamında, Vali Davut Gül, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Trafik Parkı Eğitim alanında ve sınıflarda incelemelerde bulunan Gül, öğrencilerle bir araya gelerek onlara trafik kuralları ile ilgili sorular sordu ve öğrencilere hediyeler dağıttı.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Vali Gül, İçişleri Bakanlığı'nın tüm Türkiye'de Trafik Eğitim Parklarının arttırılması ile ilgili bir çalışması olduğunu, Gaziantep'te de Şehitkamil Belediyesi'nin bunların ilkini gerçekleştirdiğini belirtti.

20 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 ay boyunca çocuklara trafik eğitimi verildiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizde çocuklarımıza çeşitli aktiviteler yaptırıyoruz. Bu aktivitelerden de bir tanesini ziyarete geldik. Gördük ki hem çalışma sistemi giderek oturuyor hem çocuklar çok mutlu hem de bu trafik bilincinin bizi 5-10 yıl sonra daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğini görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise Belkıs Mahallesinde 20 bin metrekarelik alanda Trafik Parkı'nı hayata geçirdiklerini belirterek, "Amacımız müfredatın içerisinde tüm 4'üncü sınıf öğrencilerine bir yıllık trafik eğitimini almasını sağlamak. Yarımşar günlük eğitim programı çerçevesinde günlük yaklaşık 100 öğrenci eğitim alıyor. İnşallah yıl sonuna kadar tüm 4'üncü sınıf öğrencilerinin eğitimleri tamamlanmış olacak. Bu konuda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trafik Eğitim Parkı'nda son durum ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Gül, eğitimini tamamlayan öğrencilere hediyeler verdi ve daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.