Gönül Akademisi projesinde öğrencilere trafik eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gönül Akademisi projesinde öğrencilere trafik eğitimi

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gönül Akademisi projesinde öğrencilere trafik eğitimi

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir ve ilçe belediyeleri işbirliğinde Gaziantep modeli ile hayata geçirilen "Gönül Akademisi Projesi" kapsamında, Vali Davut Gül, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir ve ilçe belediyeleri işbirliğinde Gaziantep modeli ile hayata geçirilen "Gönül Akademisi Projesi" kapsamında, Vali Davut Gül, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Trafik Parkı Eğitim alanında ve sınıflarda incelemelerde bulunan Gül, öğrencilerle bir araya gelerek onlara trafik kuralları ile ilgili sorular sordu ve öğrencilere hediyeler dağıttı.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Vali Gül, İçişleri Bakanlığı'nın tüm Türkiye'de Trafik Eğitim Parklarının arttırılması ile ilgili bir çalışması olduğunu, Gaziantep'te de Şehitkamil Belediyesi'nin bunların ilkini gerçekleştirdiğini belirtti.

20 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 ay boyunca çocuklara trafik eğitimi verildiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizde çocuklarımıza çeşitli aktiviteler yaptırıyoruz. Bu aktivitelerden de bir tanesini ziyarete geldik. Gördük ki hem çalışma sistemi giderek oturuyor hem çocuklar çok mutlu hem de bu trafik bilincinin bizi 5-10 yıl sonra daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğini görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise Belkıs Mahallesinde 20 bin metrekarelik alanda Trafik Parkı'nı hayata geçirdiklerini belirterek, "Amacımız müfredatın içerisinde tüm 4'üncü sınıf öğrencilerine bir yıllık trafik eğitimini almasını sağlamak. Yarımşar günlük eğitim programı çerçevesinde günlük yaklaşık 100 öğrenci eğitim alıyor. İnşallah yıl sonuna kadar tüm 4'üncü sınıf öğrencilerinin eğitimleri tamamlanmış olacak. Bu konuda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trafik Eğitim Parkı'nda son durum ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Gül, eğitimini tamamlayan öğrencilere hediyeler verdi ve daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehmet Ali Erbil Müge Anlı Demet Akalın
Spor Balotelli Mesut Özil Şenol Güneş Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Taylan Antalyalı Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Donald Trump Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gönül Akademisi projesinde öğrencilere trafik eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 12:31:15. #1.17#