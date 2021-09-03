Golbol Kadın Milli Takımı paralimpik şampiyonu
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Golbol Kadın Milli Takımı paralimpik şampiyonu

Golbol Kadın Milli Takımı paralimpik şampiyonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Golbol Kadın Milli Takımımız, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ABD'yi 9-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Golbol Kadın Milli Takımımız, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ABD'yi 9-2 mağlup ederek şampiyon oldu. 

16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla golbol milli takımı, Rio 2016'nın ardından üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcu Sevda Altunoluk, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu.


Golbol Kadın Milli Takımı paralimpik şampiyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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